「別再搞黨魁選舉」　王鴻薇談朱交棒：勿讓被罷免藍委內外交迫

▲王鴻薇希望別再搞黨主席選舉，眼下最重要的就是反罷免。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫公開表態對下半年的黨主席改選，「我非常期盼順利交棒」，台中市長盧秀燕面對記者詢問時，仍一貫以「上班時不談選舉、不談政治」帶過，國民黨立委王鴻薇今（27日）表示，黨眼下最重要的事情就是大罷免，「我希望不要有黨主席選舉，否則裡面也選外面也選，不就是讓要被罷免的藍委內外交迫嗎？」

由於罷綠委不力飽受黨內批評，朱立倫近日接受媒體專訪時表示，2025年國民黨主席9月改選期程不變，他非常期待順利交棒，對於這番表態，反朱派懷疑朱是「以退為進、以戰逼和」，並非真心棄選，因為通篇訪問沒有說不選，等於留下伏筆。馬英九基金會執行長蕭旭岑則說，朱雖表明願意交棒，但若台中市長盧秀燕等夠份量人選決定不參選，最後朱立倫在各方協調下仍有續任可能。

王鴻薇今日受訪表示，現在國民黨最重要的事情一定是反惡罷，不僅要幫很多被羈押的地方黨部主委、副主委、黨工討公道，還有大罷免，藍委一個都不能少！這兩件事是此時國民黨最重要的事。

王鴻薇強調，雖然黨主席選舉快要到了，但她真心希望不要有黨主席選舉，否則裡面也選外面也選，「不就是讓要被罷免的藍委內外交迫嗎？」希望在朱立倫任期屆滿的這個關鍵時刻，黨內大人坐下好好談，「我個人希望這時間別再搞黨主席選舉了。」

對於趙少康說，如果朱是誠心誠意願意交棒，不必等到9月，因為大罷免投票時間可能7月就公告，盧秀燕應提前在6月就上陣，王鴻薇重申，黨內大人們互相溝通一下，應該一致對外對抗大罷免，如果花太多時間都在討論猜測或者是內部黨主席選舉之爭上，「都是得不償失」。

