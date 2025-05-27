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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱立倫稱盼交棒！洪孟楷嘆「別再講了」　黨魁是誰黨內早有定見

▲▼國民黨團召開 萊豬大軍攻台 賴政府全面棄守 記者會 王育敏 洪孟楷 張嘉郡 丁學忠及雲林縣養豬協會副理事長蔡德福 出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲針對朱立倫的接棒說，洪孟楷表示，9月才要選黨主席，5月就在吵，實在沒有必要。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫接受專訪時表示，目前國民黨主席改選時程不變，7月公告，9月改選，10月交接，「我非常期盼順利交棒」，並強調包括台中市長盧秀燕等6位縣市地方首長都是好人選。國民黨立委洪孟楷今（27日）表示，現在正在大罷免階段，「最不需要的角色就是黨主席候選人，黨內大家都不用再講這件事了！」現在都是黨員投票，大家黨員也都知道誰適合，心裡早有定見，「9月才要選黨主席，5月就在吵這麼議題，沒有必要。」

洪孟楷今日接受廣播節目「千秋萬事」專訪，被問到朱立倫稱願意交棒，洪孟楷尷尬表示，如果放下他自己的感受，以人民的想法來講這一題的話，「這一點都不重要，現在誰care？」他說，31席國民黨立委都已經被現在的政府追殺、清算、鬥爭到這個程度，而且幾乎都是2024年拿到過半選票、代表民意的委員都被針對要進入到三階罷免投票了，「誰還管你什麼時候要選黨主席啊？現在人民一點也不關心好嗎？」

洪孟楷直言，自己真的很不想要現在看到誰提出一個黨主席選舉之後，讓媒體焦點又在講誰，又是點名誰，結果歪樓了，不僅樓會歪掉，又會讓大家忽略了大罷免民進黨惡意的對立和仇恨，反而媒體的焦點又轉到國民黨深宮大戲，誰肯鬆手誰肯抬轎等，又變成捲在漩渦裡，「黨內大家都不用再談這件事了！」洪孟楷強調，如果真的要選，現在都是黨員投票，黨員也都知道誰適合，心裡早有定見，都已經很了解誰可以選，也不用拜票投票，甚至政見會辦個一兩場，時間10天就可以解決，根本不用那麼長。

洪孟楷說，「如果7月有哪一個立委掉，你還有心情講9月啊？」還有新心情講說誰來當主席誰不來當主席，所以這是一天新聞，一天新聞完還是要專注在當下，真的到9月的時候，10天就夠了，大家心有定見。

洪孟楷說，9月才要投票，現在是5月，沒有事情可以做？就像國民黨在罵民進黨搞大罷免沒事情可以做，那一樣的道理，9月才要選黨主席，5月就在吵這麼議題，有什麼必要？他強調，現任主席就做好現在該做的工作，即便說9月要改選，但現在要告訴大家現在的論述主張，如何6、7月帶領31席藍委反罷，全部都不能少，罷免全部都要挺過，都要讓第三階段不同意罷免票高於同意。

洪孟楷說，台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政四大諸侯，責任比別人更重大，因為4個直轄市23名委員被罷免，四大諸侯的責任就是一個都不能少。如果台中、新北有其中一個人掉，盧秀燕、侯友宜可以順利交棒嗎？蔣萬安、張善政也要順利連任啊！現在大家要做的事情就是專注當下，如何在罷免投票過關。洪孟楷也拜託立法院長韓國瑜，雖然他也知道院長行政要中立，但穿雲箭還是要適時地射出來，要告訴大家熱愛中華民國就要有監督的力量，讓行政立法互相制衡。

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