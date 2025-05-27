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南投縣選委會指「簽名太潦草」剔除千份罷馬文君連署　他轟公然犯罪

▲▼立委馬文君。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委馬文君。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

31位藍委罷免二階連署送件，各地選舉委員會正緊鑼密鼓查對中，其中罷免南投藍委馬文君以及游顥均需補件，馬文君還差1730人，游顥則要補693件。然而儘管中選會已表明簽名可以草簽，南投縣選委會仍以草簽為由，剔除近千份連署，引起罷團不滿。綠委沈伯洋今（27日）表示，簽名潦草，從來不是連署無效的理由；且戶政機關所保存的簽章，不得被選委會拿來作為比對依據。這是違法使用個資，這是犯罪行為。

罷免馬文君以及游顥均需補件，馬文君還差1730人，游顥則要補693件，據了解，其中多數為第一階段、第二階段的重複連署。罷團表示，補件期限自收到公文隔日起計算10日內，完成造冊並送交南投縣選舉委員會。而罷免馬文君二階連署不合格有3817份，其中提議人不得為連署人約1800多份，還有約1000份是姓名草簽遭剔除。

對此，沈伯洋表示，今天南投選委會自己承認，刪除連署書的理由是「簽名過於潦草」和「與戶政資料留存筆跡不同」。現在是連依法行政都不管了嗎？第一、簽名潦草，從來不是連署無效的理由；第二、戶政簽名資料根本不能拿來比對，戶政機關所保存的簽章，不得被選委會拿來作為比對依據，這是違法使用個資。

花蓮地檢針對同樣手法起訴時就指出，戶政留存簽名只能使用於「法定目的」內。要查是否有問題，只能發查詢單，​這是犯罪行為。

沈伯洋表示，現在必須保全所有比對紀錄與內部指示資料，釐清誰下令違法使用戶政資料，是否涉及圖利特定人；中選會也必須釐清權責；而南投人民請持續連署補件，不要讓違法者用違法手段掩蓋民意。

​沈伯洋指出，大罷免是違法紅統與合法文明的對決。原本這些惡人們只是在中央違法，現在連地方政府都參戰。請各位謹慎以對。民眾黨前幾天高喊地方包圍中央，我看大概就是這種意思了。

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