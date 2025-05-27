曾爆大罷免賴清德下軍令　卓冠廷首還原原意：根本沒講民進黨主導

▲民進黨新北市議員卓冠廷。（圖／《豈有此呂》）

記者郭運興／台北報導

民進黨議員卓冠廷日前脫口，總統兼民進黨主席賴清德曾在中常會下達軍令，連署罷免藍委每區都得救、35個都要過，引起議論。後續遭黨內駁斥，中常委陳茂松更認為，卓冠廷可能看形勢如此就得意忘形。對此，卓冠廷26日重提此事還原原意，他說，前陣子講的那些話，只是不夠精準，其實原文去看，根本沒講是民進黨主導的，而且用的詞是救，這個「過」是友台主持人講的，所以民進黨立場還是認為沒有人可以主導，就是全力協助。

卓冠廷於節目《新聞面對面》表示，老實講民進黨現在陷入一種，兩邊都給壓力的狀態，過去這幾個禮拜，民進黨公職包含他在內，他們有語意不精準的地方，讓國民黨的態度變成「抓到了，民進黨在背後主導」。

卓冠廷表示，如果背後是民進黨主導，要花這麼大力氣說「這不是我們主導」？國民黨到現在還是不相信民進黨就是協助者，這個大罷免不可能去主導，也不可能去阻止，因為它是公民團體發起的運動，大家聽他講得好像都在念經了，可是真的就是如此。

卓冠廷指出，只是協助的方式怎麼進行，他覺得一定會依照不同階段有不同的努力目標，比方說，之前公民團體在二階段連署被不正當打壓，民進黨公職全力協助，為了保障人民罷免權，到了三階的時候，很多人對民進黨開始有期待，可是民進黨也因此陷入兩邊的壓力，現在確實有很多支持者說「你們民進黨趕快站出來，全力來主導」，怎麼會支持者現在跟國民黨兩邊給的壓力是一致的。

卓冠廷認為，自己個人判斷，大罷免一路到三階段，民進黨中間的這一個大方向主軸不會變，民進黨就是協助者，這個主跟客要搞清楚，因為如果今天民進黨搞到跟國民黨一樣變成真的是主導，一方面，民進黨會變跟國民黨沒有兩樣，二方面，這就不是公民發起的運動了。

卓冠廷直言，公民發起大罷免運動，因為他們看了這一些藍白立委惡搞，所以他們認為應該要把藍白換掉，這跟民進黨認為自己選輸了，讓民進黨來做比較好，這完全是不一樣的，大家不要忘了，要罷免藍白立委願意出來投票比例這麼高，正是因為這不是民進黨主導，支持者不要中了國民黨的計。

最後，卓冠廷強調，前陣子自己講的那些話，只是不夠精準而已，其實原文去看，根本也沒有講說這是民進黨主導的，而且自己用的詞是35席都要救，後來變成是過，這個「過」還是友台主持人講的，所以民進黨立場是認為沒有人可以主導、也沒有人可以阻止，就是全力協助。

●還想看更多...

►卓冠廷爆：賴清德下令35個罷藍委連署都要過 要求林右昌做這1事