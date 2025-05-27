罷免非更大民主　游盈隆：大罷免尾大不掉民進黨難忽視

▲台灣民意基金會董事長游盈隆。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

延燒全台的大罷免案，罷藍委部分已有31位二階連署達標，但罷綠委還是零。台灣民意基金會董事長游盈隆今（27日）表示，大罷免沒有正當性，因為2024選舉剛過，立刻就開始籌劃罷免，這本來就站不住腳；他直言，罷免本身是人民的基本權利，但是並沒有大於選舉，「罷免並不是更大的民主，更大的民主是公投」。他認為，大罷免尾大不掉，罷團串連起來變成新勢力，是民進黨不能忽視的力量。

游盈隆今接受民眾之聲專訪時說，回到根本的問題，人民會有懷疑是合理的，偵查不公開、進入司法程序不要談，這種說法是開法治倒車的說法。檢察官代表的是行政權不是司法權，法務部當然可以指揮檢調辦案，行政院長跟總統也當然可以指揮法務部長，這些都是行政權的行使，所以人民會做這種懷疑是合理的。

游盈隆指出，以京華城案來看，從一開始社會就應該關切，且人身自由、言論自由、新聞自由等基本自由都高於辦案，「當然可以講啊？怎麼不能講，這是三權分立的根本意思，行政、立法、司法，權力制衡權力」。

接著民眾黨副秘書長許甫說，賴政府應該要思考，民意對立或不滿意，知道問題在哪的話、底下狀況如此猖狂，應該要導正視聽。游盈隆認為，回頭看，民意也顯示人們對於賴政府司法改革表現，多數人是失望的，「總統必須回應民意，這才是民主國家的本色」。

另外，針對台灣民意基金會調查，有5成4民眾不認同柯建銘倡議大罷免的態度，游盈隆認為，台灣的公民們或是國人們，應該開始要正視這件事，罷免跟選舉不大一樣，罷免某個程度有些人會覺得不關他的事；另個角度來講，罷免雖然普遍被認為是公民基本權利，但是柯總召主張的大罷免，這大多數人是不滿意的，「從所做的調查可以發現，主流民意不贊成居多數」。

未來2個月之內台灣就要舉行罷免投票，這時候就會涉及到，如果是政治行為，就涉及到投票率、投票方向的問題，多少人會投票；更深層的問題是，贊成要大罷免的人有幾成會出來、不贊成有幾成會出來？這問題對台灣民主至關重要。

游盈隆也說，贊成大罷免的人有8成會出來投票，表示這群人凝聚力、投票動機強到令人難以想像，「每一個選區的投票人口都會很多，絕對不是當年蔡正元那種冷戰，這次如果有藍委相信那招，穩死的」。他說，民進黨的群眾現在是「罷掉越多越好」，全國各地成群結黨、相互拉抬刺激，是很可觀的。

為什麼民進黨一定要跟大罷免保持距離？游盈隆直言，大罷免沒有正當性，因為2024選舉剛過，立刻就開始籌劃罷免，這本來就站不住腳。

其次，游盈隆提到，今年2月民進黨秘書長林右昌公開回應媒體「不主張大罷免」，現在搞大罷免賴總統怎麼執政？相信這是權力核心的共識，所以對一開始全面性推動罷免，是有保留，因此只說尊重公民團體的行動，沒有說要主導。

但隨著各地情勢變化、熱度升高，也影響到黨部的想法，因此林右昌在3月時召集全國地方黨部主委開會討論如何支援大罷免。一開始民進黨是持保留態度，後來勢做大後，變成有壓力，會被認為「你為什麼不動？」，不動以後怎麼支持你？這壓力上來後不得不因應，因此才說協助。

至於聯電創辦人曹興誠是否真的會向賴清德告御狀？游盈隆說，「這絕對是可能的，這種事情無風不起浪」，重點是民進黨一開始跟大罷免的關係是怎樣，聽說賴總統對於柯總召的倡議、作為、說法，也是不同意的，但是罷團勢越來越大、大到沒辦法不注意，就需要一些因應，一直到現在，一些罷團應該還是對民進黨不滿。

游盈隆直言，罷免本身是人民的基本權利，但是並沒有大於選舉，「罷免並不是更大的民主，更大的民主是公投，直接民主才是更大的民主」，公投創制法律、推翻政策，這才是更高的直接民主。

游盈隆也說，大罷免變成尾大不掉，罷團變成新勢力串連起來，也是不能忽視的力量。即便是罷團，支持者裡面有8成都是民進黨支持者，要說跟民進黨無關怎麼說得通？主流民意不贊成大罷免，但是贊成大罷免裡面有8成是民進黨支持者，這是鐵的事實。