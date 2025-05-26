　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

70歲婦連撞2車擺爛「我就沒錢你去告我」　整路就她一輛車也能撞

記者趙蔡州／綜合報導

新北三峽日前發生78歲老翁衝撞下課學生和用路人、造成3死12傷悲劇，引發社會對高齡駕駛交通安全的關注。一名網友表示，他日前也遭遇一場高齡駕駛事故，對方吃藥後精神不佳，最後撞上他停在路邊停車格的轎車，事後不道歉也不賠償，他打電話去詢問時，對方甚至嗆「我就是沒錢，不然去告我」。

原PO在臉書「爆料公社公開版」表示，事件發生在5月12日凌晨，一名高齡王姓婦人開車行經新北板橋某路段時，突然偏離車道撞上他跟妹婿停在路邊的2輛轎車，王女的轎車也因此側翻。曝光的監視器可以看見，當時馬路上只有王婦一輛車，沒想到王婦會突然發生自撞意外。

▲▼整路只有她開！70歲婦撞兩車竟回：沒錢賠不然去告我。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王婦撞上路邊的車輛後，自己的轎車也側翻倒在路中央。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

原PO指出，王婦當下完全沒有道歉，一個多禮拜一通電話都沒有，他只好主動致電給對方，要求車損折舊及代步車等相關賠償，然而王婦卻說自己70歲了，當天不舒服吃藥有點昏昏沈沈的，「發生車禍我自己也很倒楣」、「我沒有工作，我就是沒錢，不然去告我」。

原PO無奈說，他跟王婦通話大約40分鐘，對方一直無限輪迴說自己很倒楣也沒錢，活了一大把年紀怎樣怎樣的，不論他有什麼要求都置之不理，讓他忍不住感嘆「到底誰才倒楣啊」、「不幸中的大幸是，我們有保險，其他折損費用和通勤只能摸摸鼻子了，接下來就讓保險公司處理吧」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 3947 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李多慧開箱新家「豪華內裝曝光」　樂喊：可以住一輩子！
依依誓詞曝光「納豆進場就開始哭」！阿Ken主持痛哭畫面全被拍
直擊／納豆哭了！依依告白「沒你我活不下去」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

眭澔平險命喪聖母峰！旅行社發聲撇清「沒安全管理的挑戰是玩命」

70歲婦連撞2車擺爛「我就沒錢你去告我」　整路就她一輛車也能撞

台鐵美食-1！貢寮「阿生便當」宣布熄燈　飄香55年走入歷史

快訊／豪大雨特報！7縣市慎防「瞬間大雨」　最新警戒區域曝

上完廁所「別急著沖水」！醫師曝6種變化：可能是警訊

周三鋒面到全台炸雨！雨彈轟3天「2地下到發紅」　端午連假天氣曝

手腳「5大異常」恐是癌症上身！　重症醫示警了

快訊／7縣市豪大雨特報！華南雲雨區東移雨下不停　最新警戒區域曝

青春無敵！高雄「嗨山祭」旗山熱唱　25青年樂團超燃舞台搶獎金

「台南絕美秘境」免費入場　美到CNN列必去景點！他20年後踏入驚呆

【整棟房沒了】買個菜回來「家被剷平」！門口被倒土逼搬家

【熱到崩潰】#李珠珢 應援熱到受不了！邦妮貼心拍背秀秀

【又暴衝？】加油站疑插隊爆口角　68歲翁倒車撞委屈喊：你兇我...

【抖音歌也可以！】羅時豐神接唱夯曲《跳樓機》

24歲女騎士連闖紅燈！拒檢逃逸自撞不治 #高雄

【小動作大溫暖】看到老奶奶想過馬路，騎士立刻這樣做...

#柴犬 堅持不在家尿尿！奴才被迫雨天出門超狼狽

【5次親身經驗】女星用哈姆立克法救噎到女兒 ！勸每個父母都要會

【情緒價值給好給滿】爸蹲廁所聽女兒奶音狂喊「把拔～」句句溫柔回應❤️

【手放臉旁測是否常被打】兒子萌笑回應　夫立刻轉頭秒閃XD

眭澔平險命喪聖母峰！旅行社發聲撇清「沒安全管理的挑戰是玩命」

70歲婦連撞2車擺爛「我就沒錢你去告我」　整路就她一輛車也能撞

台鐵美食-1！貢寮「阿生便當」宣布熄燈　飄香55年走入歷史

快訊／豪大雨特報！7縣市慎防「瞬間大雨」　最新警戒區域曝

上完廁所「別急著沖水」！醫師曝6種變化：可能是警訊

周三鋒面到全台炸雨！雨彈轟3天「2地下到發紅」　端午連假天氣曝

手腳「5大異常」恐是癌症上身！　重症醫示警了

快訊／7縣市豪大雨特報！華南雲雨區東移雨下不停　最新警戒區域曝

青春無敵！高雄「嗨山祭」旗山熱唱　25青年樂團超燃舞台搶獎金

「台南絕美秘境」免費入場　美到CNN列必去景點！他20年後踏入驚呆

葬儀社老闆疑「偷摸禮生」慘遭痛毆！躲擺放大體房間

眭澔平險命喪聖母峰！旅行社發聲撇清「沒安全管理的挑戰是玩命」

印男夜闖學院「性侵母馬20分鐘」　保全看監視器目睹嚇壞

《瑪利歐賽車世界》2017就啟動計畫　製作人談宏大世界開發過程

70歲婦連撞2車擺爛「我就沒錢你去告我」　整路就她一輛車也能撞

吳敏賢成「台啤OB」齊聚世壯運推手　未來還想找劉錚、蔣淯安加入

7銀行數位帳戶搶客殺紅眼　新台幣活存年息最高衝10%

宛宛兒正面回擊酸民「挺可悲的」！　重砲開轟：你們真的沒資格

小小船長召集令！暑假快樂出航　親子海上大探險

全家一起玩　歌詩達莎倫娜號打造夏日海上樂園

納豆依依大婚「彩排就哭了」　 她告白：沒有你，我也活不下去

生活熱門新聞

醫示警：手腳「5大異常」恐是癌症

快訊／8級強風來了　全台有雨「下最大」地區曝

鋒面週三報到！端午連假前3地紅爆

婆婆開刀要她顧！老公、公公「神反擊」網狂讚

即／7縣市豪大雨特報！最新警戒區域曝

雄中畢業歌「露比醬～嗨～」奪冠　大學長笑回1句

快訊／對中就發財！　統一發票3、4月中獎號碼出爐

瞞未婚夫下海拍片「I級AV女優宣布引退」！原因曝

70歲婦車禍擺爛「我就沒錢你去告我」

上完廁所「別急著沖水」！6變化恐是警訊

台鐵美食-1！貢寮「阿生便當」宣布熄燈

寶寶睡覺「眼睛掉出來」！監視器畫面嚇壞媽

「新竹高中職不足」恐2千人沒學校念　民團盼中央給35億增班增校

女網紅消失1個月　「飛去天堂了」震驚粉絲

更多熱門

相關新聞

24歲女自撞亡　警涉過失致死列被告

24歲女自撞亡　警涉過失致死列被告

高雄市一名24歲謝姓女騎士(25日)連闖紅燈，遭巡邏員警示意停車受檢，但謝女拒檢並一路蛇協、闖紅燈，最後自撞人行道石墩身亡。警方查出謝女並非通緝犯，車內也無槍枝毒品等禁物，雖抽血檢驗測得0.09毫克，但研判非酒駕。家屬對於開巡邏車的員警執法方式有疑義，相驗時當面向檢方對員警提出告訴，全案將依過失致死偵辦。

即／24歲女拒檢自撞亡　相驗結果曝

即／24歲女拒檢自撞亡　相驗結果曝

三峽車禍肇事翁還沒醒　恩主公醫院2學生昨出院

三峽車禍肇事翁還沒醒　恩主公醫院2學生昨出院

宜蘭巴士路口闖紅燈！騎士起步遭擊落大腿骨折

宜蘭巴士路口闖紅燈！騎士起步遭擊落大腿骨折

台南68歲翁暴衝撞後車！洗車插隊惹禍

台南68歲翁暴衝撞後車！洗車插隊惹禍

關鍵字：

車禍高齡

讀者迴響

熱門新聞

納豆婚禮「半個演藝圈都來了」

醫示警：手腳「5大異常」恐是癌症

24歲女自撞亡　警涉過失致死列被告

快訊／8級強風來了　全台有雨「下最大」地區曝

摩鐵性侵女　男：她嘴說不要但身體很誠實！下場慘了

酷澎出包狂賠數億！36碗牛肉麵「賣110元」

依依感性誓詞曝光「納豆進場就開始哭」

陸導來台吃麻辣鍋名店：這麼難吃

鋒面週三報到！端午連假前3地紅爆

台中傍晚墜樓！女子15樓墜落身亡

H巨乳讓男優投降！　20歲AV女優拍色色片「第一次多人運動」竟哭了

婆婆開刀要她顧！老公、公公「神反擊」網狂讚

韓男星遭前女友控家暴「還害染性病」

彰化94歲翁「突被黑衣人抬走」！眼見老家被強拆

女遭詐千萬、房被騙走！每天還要打卡回報

更多

最夯影音

更多

【整棟房沒了】買個菜回來「家被剷平」！門口被倒土逼搬家

【熱到崩潰】#李珠珢 應援熱到受不了！邦妮貼心拍背秀秀

【又暴衝？】加油站疑插隊爆口角　68歲翁倒車撞委屈喊：你兇我...

【抖音歌也可以！】羅時豐神接唱夯曲《跳樓機》

24歲女騎士連闖紅燈！拒檢逃逸自撞不治 #高雄

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面