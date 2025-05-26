70歲婦連撞2車擺爛「我就沒錢你去告我」　整路就她一輛車也能撞

記者趙蔡州／綜合報導

新北三峽日前發生78歲老翁衝撞下課學生和用路人、造成3死12傷悲劇，引發社會對高齡駕駛交通安全的關注。一名網友表示，他日前也遭遇一場高齡駕駛事故，對方吃藥後精神不佳，最後撞上他停在路邊停車格的轎車，事後不道歉也不賠償，他打電話去詢問時，對方甚至嗆「我就是沒錢，不然去告我」。

原PO在臉書「爆料公社公開版」表示，事件發生在5月12日凌晨，一名高齡王姓婦人開車行經新北板橋某路段時，突然偏離車道撞上他跟妹婿停在路邊的2輛轎車，王女的轎車也因此側翻。曝光的監視器可以看見，當時馬路上只有王婦一輛車，沒想到王婦會突然發生自撞意外。

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▲王婦撞上路邊的車輛後，自己的轎車也側翻倒在路中央。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

原PO指出，王婦當下完全沒有道歉，一個多禮拜一通電話都沒有，他只好主動致電給對方，要求車損折舊及代步車等相關賠償，然而王婦卻說自己70歲了，當天不舒服吃藥有點昏昏沈沈的，「發生車禍我自己也很倒楣」、「我沒有工作，我就是沒錢，不然去告我」。

原PO無奈說，他跟王婦通話大約40分鐘，對方一直無限輪迴說自己很倒楣也沒錢，活了一大把年紀怎樣怎樣的，不論他有什麼要求都置之不理，讓他忍不住感嘆「到底誰才倒楣啊」、「不幸中的大幸是，我們有保險，其他折損費用和通勤只能摸摸鼻子了，接下來就讓保險公司處理吧」。