24歲女自撞慘死！家屬怒問「為什麼要追」　警涉過失致死列被告

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名24歲謝姓女騎士(25日)連闖紅燈，遭巡邏員警示意停車受檢，但謝女拒檢並一路蛇協、闖紅燈，最後自撞人行道石墩身亡。警方查出謝女並非通緝犯，車內也無槍枝毒品等禁物，雖抽血檢驗測值0.09，但研判非酒駕。家屬對於開巡邏車的員警執法方式有疑義，相驗時當面向檢方對員警提出告訴，全案將依過失致死偵辦。

檢方今日下午於市立殯儀館進行相驗程序，謝女的媽媽、舅舅、哥哥到場，神情哀戚。謝母痛指警方追車速度太快，講到傷心處止不住淚水，直呼「我女兒很乖的，她沒有喝酒也沒有吸毒，她都沒有，為什麼警察要去追她？為什麼要一直追？」

▲謝女家屬於殯儀館痛哭失聲。（圖／記者吳世龍攝）



檢方表示，相驗結果是因車禍導致頭部損傷顱骨及多處骨折，全身多重創傷意外死亡。由於謝女家屬對於員警追車有所爭議，已委由律師當面向檢察官對執勤員警提出告訴。

警方表示，經查謝女並非通緝犯，機車內並無尋獲槍枝、毒品等違規物品，經院方抽血檢驗，酒測值測得0.09毫克，不過低於0.15毫克不被認定為酒駕，且研判是在急救中使用酒精，造成出現酒精反應。檢方對此無意見，並不會再次抽血檢驗。

▲死者家屬不滿警方一路追車。（圖／記者許宥孺翻攝）



針對家屬提告部分，警方表示，當時巡邏車上僅有1名員警，全案檢方已依過失致死案偵辦，該名員警已列為被告，若檢方認為有疑點還需釐清，會再行傳喚員警製作筆錄。

全案發生在25日清晨1點多，左營分局員警執行巡邏勤務時，發現一部機車沿軍校路南往北直行，行經緯九路、緯六路路口時，連續闖了2個紅燈，因此開啟警示燈、警鳴器在後尾隨，並鳴警笛、擴音器廣播要求謝姓女騎士停車受檢。

▲謝女拒檢跑給警察追，不慎自撞人行道石墩重傷慘死。（圖／記者許宥孺翻攝）



追逐過程中，謝女拒絕停車接受盤查，持續沿路狂飆，沿路行駛在內快車道、闖紅燈、蛇行，有多種交通違規行為。警方一路追到楠梓區後昌新路時，謝女突自撞人行道石墩，經搶救後仍回天乏術。