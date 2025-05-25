24歲女相驗結果出爐！去年4月才喪父　家屬提告盼還原被警追真相

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄市一名24歲謝姓女騎士今(25日)凌晨連闖2個紅燈，巡邏員警示意停車受檢，但謝女加速狂逃、一路違規，過程中不慎撞上人行道石墩喪命。檢方今日下午進行相驗，初步研判是因車禍導致全身多重創傷意外死亡，家屬已委請律師提告，檢方將分案調查。

▲24歲女騎士拒檢跑給警察追，不慎自撞人行道石墩重傷慘死。（圖／記者許宥孺翻攝）



事故發生在25日清晨1點多，左營分局員警執行巡邏勤務時，發現一部機車沿軍校路南往北直行，行經緯九路、緯六路路口時，連續闖了2個紅燈，因此開啟警示燈、警鳴器在後尾隨，並鳴警笛、擴音器廣播要求謝姓女騎士停車受檢。

不過追逐過程中，謝女拒絕停車接受盤查，持續沿路狂飆，沿路行駛在內快車道、闖紅燈、蛇行，有多種交通違規行為。警方一路追到楠梓區後昌新路時，謝女突自撞人行道石墩，經搶救後仍回天乏術。

檢方今日下午於市立殯儀館進行相驗程序，相驗結果是因車禍導致頭部損傷顱骨及多處骨折，全身多重創傷意外死亡。由於謝女家屬對於案件有所爭議，已委由律師提起告訴，橋頭地檢署表示，後續責任由檢察官分案調查。

▲律師表示，相信檢方會查明，給家屬一個交代。（圖／記者吳世龍攝）



謝家委託的律師則表示，此案檢察官很負責，可以看的出來查得非常詳細，相信檢察官會給家屬一個交代。家屬也提供檢方辦案方向，追逐過程中有行車紀錄器佐證，證據都在，只是要還原當時過程是如何發生的。至於家屬是否申請國賠，律師表示，偵查不公開，無法透露。

謝女的媽媽、哥哥、大舅舅今日下午現身殯儀館，謝母痛指警方追車速度太快，講到傷心處止不住淚水，直呼「我女兒很乖的，她沒有喝酒也沒有吸毒，她都沒有，為什麼警察要去追她？為什麼要一直追？」

▲家屬現身殯儀館，謝母(左3)哀痛直問：為什麼要一直追？（圖／記者吳世龍攝）



「追那麼快要幹嘛？人直接沒了！」大舅舅氣憤指出，外甥女從屏東大學畢業1年後，就在左營區一家會計事務所擔任行政人員，今日凌晨疑似是出去買宵夜。他說，妹婿在去年4月才因病過世，現在外甥女又發生車禍，妹妹在短短一年間痛失2名至親，真的很傷心。