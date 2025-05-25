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麥當勞副品牌慘翻車！「CosMc’s」撐不到2年　5門市6月底全關

▲▼ 麥當勞新概念餐廳「CosMc`s」。（圖／翻攝自McDonald`s）

▲麥當勞概念餐廳「CosMc`s」。（圖／翻攝自McDonald`s）

記者閔文昱／綜合報導

美國麥當勞於2023年推出的實驗性飲料副品牌「CosMc’s」，主打客製化飲品與輕食，瞄準Z世代消費者，並以麥當勞自家冷門角色「CosMc」命名。麥當勞原希望藉由CosMc’s搶攻飲料市場及下午茶時段，與本體業務區隔，以免影響門市作業流程，然而才營運不到兩年，就決定正式宣告終止。

根據《CNN》報導，CosMc’s當時正值飲品市場成長熱潮，市場上有如Dutch Bros.、Scooter’s及Swig等競爭對手迅速崛起，不過CosMc’s的營運表現不如預期，顧客對高度客製化飲品的實際需求遠低於預估，未能吸引足夠人潮。

▲CosMc’s主打客製化飲品與輕食，瞄準Z世代消費者。（圖／翻攝自McDonald`s）

▲CosMc’s主打客製化飲品與輕食，瞄準Z世代消費者。（圖／翻攝自McDonald`s）

除了顧客數量不足，整體經濟環境的不確定性也對CosMc’s營運造成壓力。隨著消費者支出縮減，麥當勞已連續兩季出現銷售下滑，促使高層重新聚焦於品牌主體的經營策略。

報導指出，CosMc’s目前僅在美國德州設有4間門市，伊利諾州設有1間，這5家門市將於2025年6月底前全數歇業，其獨立App與會員集點系統亦將同步停用。儘管CosMc’s實體門市將走入歷史，但麥當勞表示，部分CosMc’s的熱門飲品可能未來會於本品牌加盟門市進行測試銷售。

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