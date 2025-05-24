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吉伊卡哇之亂！　日麥當勞宣布「取消發售第3彈」活動提早結束

▲日本麥當勞引進超人氣角色「吉伊卡哇」（ちいかわ）合作快樂兒童餐掀起搶購潮。（圖／翻攝自日本麥當勞官網）

▲日本麥當勞引進超人氣角色「吉伊卡哇」合作快樂兒童餐掀起搶購潮。（圖／翻攝自日本麥當勞官網）

記者張方瑀／綜合報導

日本麥當勞引進超人氣角色「吉伊卡哇」（ちいかわ）合作快樂兒童餐掀起搶購潮，不過官方24日突然宣布，因應市場反應熱烈，吉伊卡哇系列將提前結束販售，原訂推出的第三波玩具也確定取消發售。

日本麥當勞在官網表示，原定於5月23日推出的第二波「吉伊卡哇」快樂兒童餐商品，在上架後短時間內於多數門市全數售罄，因此後續預定於5月30日登場的第三波（內容為第一、二波玩具的再販售）也將取消，屆時不再販售「吉伊卡哇」系列。

為彌補顧客期待落空，麥當勞表示，凡購買快樂兒童餐的消費者，將改贈「Minecraft 我的世界：電影版」系列玩具，或是繪本、圖鑑等其他商品。

▲日本麥當勞爆發吉伊卡哇之亂。（圖／翻攝自Instagram／fumiyasu.kawashima）

▲日本麥當勞爆發吉伊卡哇之亂。（圖／翻攝自Instagram／fumiyasu.kawashima）

對於販售提早結束，麥當勞也公開致歉，感謝廣大顧客的支持與熱情，同時強調，「我們對於無法滿足仍在期待購買的顧客深感抱歉。」此外，官方也呼籲民眾勿再向門市查詢庫存情況，希望大家理解配合，「今後也會持續努力提供具麥當勞特色的優質商品。」

吉伊卡哇合作第一波商品於5月16日開賣，僅3天就銷售一空，當時官方才剛預告「敬請期待5月23日的第二波商品」，結果同樣迅速完售，加總起來實際可購買的時間僅4天。

為了遏止轉賣歪風，麥當勞在22日也曾緊急公告，針對快樂兒童餐Minecraft與吉伊卡哇商品實施限購，每人最多限買4份，並強調請勿以轉售或營利為目的購買。

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