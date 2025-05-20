國姓鄉銀髮健身俱樂部啟用　南投縣完成13鄉鎮市長輩健康運動拼圖

▲竹山東華醫院承辦國姓鄉銀髮健身俱樂部今天啟用。（圖／東華醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣屬於超高齡社會，並已在12鄉鎮市設有15處「銀髮健身俱樂部」、鼓勵長輩運動；由竹山東華醫院承辦的「國姓鄉銀髮健身俱樂部」今天啟用，達成縣內各鄉鎮市都有「銀髮健身俱樂部」的目標，院方表示，更透過AI大數據，雲端收集長輩每次運動紀錄，由專家指導協助強化肌力、延緩老化。

東華醫院指出，今年一月健身器材陸續進駐國姓鄉銀髮健身俱樂部後，即由長輩開始試用，今天舉辦開幕儀式，縣議員林芳伃、副議長潘一全助理、大旗村長陳武藏、國姓鄉衛生所主任賴俊宏及縣政顧問林金萬、張國臣等都出席致賀。

東華醫院醫療副院長蘇俊郎說，該院另承辦水里鄉、鹿谷鄉的銀髮健身俱樂部，國姓鄉俱樂部由國健署補助，採購肩推健身機、划船健身機、屈腹健身機、腿開合健身機、屈伸腿健身機、坐式腳踏車等最新AI健身器材，還有檢測機，可檢測血壓、握力、走路速度、身高、體脂、坐站能力，包括復健治療師、運動指導員、課程老師都會輪流帶領長輩運動、使用器材，相關數據都傳輸雲端、評估打造個人運動方案。

76歲國姓村民徐惠娥說，之前因甲狀腺症狀，瘦了十幾公斤，很怕肌少症容易跌倒，數月來常來這運動，氣色也變好了，也發現很多平常在家睡覺的鄉親，都出門來運動，可以一起聊天作伴。

縣府衛生局保健科長鄭綉錦說，國姓鄉銀髮健身俱樂部由衛生所提供一樓場地，讓看診、社區民眾，都能就近使用，由於中央只是補助器材，東華醫院願意提供人力進駐，帶有公益性質，鼓勵鄉親多使用；東華醫院院長張國翊說，服務時間為每週二、四上午9點到下午4點半，場地完全免費。