富含懷舊、在地、客家、再生元素　國姓農會文創園區重整開幕啟用

▲國姓農會文創園區開幕。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國姓鄉農會園區原以老舊穀倉為中心，經過農會幹部多年積極營造，整闢出包含多元場域與展館、展售中心，並以「懷舊、在地、客家、再生」為經營主軸理念的國姓農會文創園區，並於26日正式開幕啟用。

開幕典禮由鄉農會理事長胡水發、常務監事甘濰禎及總幹事葉榮鑫以太鼓擊樂熱情迎賓，在祥獅獻瑞後，與南投縣長許淑華、農業部農民輔導司副司長陳怡任、立委馬文君等人共同揭幕；縣議員林芳伃、國姓鄉長邱美玲、前農業部長陳吉仲、行政院中部辦公室副執行長陳錦倫及眾多在地代表、村長都出席同慶。

許淑華指出，國姓鄉擁有咖啡、鹿茸、枇杷、草莓等農特產，也是客家族群人口密集的大聚落，多元豐富的產業文化元素，都是吸引遊客的魅力根源；國姓鄉農會長期來努力爭取中央、配合縣府及鄉公所，發展打造在地產業的新形象與品牌，如今嶄新的文創園區，規劃春耕廣場、夏耘廊道、秋收大廳、農民食堂、冬藏雅閣、食農教育中心、九二咖啡故事館、青農會所、農民集會所、豐收舞台等，並設有完善停車空間及「（竹敢）仔店」國姓農會精品展售中心。

許淑華認為，國姓農會文創園區每個角落都充滿創意與驚喜，不僅是國姓鄉不能錯過的一處新景點，未來更能成為食農教育及青農一展長才的基地，可以吸引更多的遊客前來探訪暢遊，品嘗在地美味的農特產、認識特色在地產業及客家文化，並見證國姓農會努力的成果。