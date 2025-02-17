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國姓鹿神祭3／29登場　再推限量50桌鹿茸養生宴

▲「國姓鹿神祭」將於3月29日辦理，「客庄好食．鹿茸養生宴2.0」開放訂桌。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲「國姓鹿神祭」將於3月29日辦理，「客庄好食．鹿茸養生宴2.0」開放訂桌。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國姓鄉年度盛事「鹿神祭」產業文化活動，將在3月29日於北山國中及南天宮舉辦，鄉公所今年擴大舉辦，結合全鄉運動會及推出50桌的鹿茸養生宴，歡迎民眾上網預訂，享受在地特色美食饗宴。

「鹿力同心．茸華客庄-2025年國姓鄉鹿神祭產業文化活動」記者會14日在縣府一樓大廳辦理，南投縣長許淑華與鄉長邱美玲齊力為國姓鹿茸產業及客家文化宣傳推廣，將在29日晚會中演出的藝人陳孟賢也出席，與國姓鄉公所吉祥物「朕鹿玩」一起上場演唱代言，負責此次養生宴的主廚潘岱儒也上場介紹桌餐的菜名與特色，將鹿茸及地方特產梅子、咖啡等在地食材入菜，縣議員蘇昱誠、林憶如、林儒暘、國姓鄉代表會副主席謝佛青等來賓亦到場共襄盛舉。

▲「國姓鹿神祭」將於3月29日辦理，「客庄好食．鹿茸養生宴2.0」開放訂桌。（圖／記者高堂堯攝）

邱美玲表示，今年鹿神祭結合第42屆全鄉運動會擴大辦理：當日白天將辦理彩妝踩街活動，在北山國中集結後則進行鹿神祭與全鄉運動會及社區趣味競賽，晚間則在南天宮席開50桌的「客庄好食．鹿茸養生宴」及晚會表演，歡迎所有鄉民前來參與感受。

▲「國姓鹿神祭」將於3月29日辦理，「客庄好食．鹿茸養生宴2.0」開放訂桌。（圖／記者高堂堯攝）

許淑華指出，南投縣養殖的水鹿數量約4600頭，占全國超過三分之一以上，也是全國鹿茸產量最多的縣市，每年3至6月為鹿茸產季，年產值高達2.5億元，感謝鄉公所每年皆搭配在地產業及客家文化辦理「鹿神祭」產業文化活動，凝聚地方向心力也促進鹿茸消費；而食用鹿茸可增強體力、維持健康，鄉公所也將鹿茸入菜並研發成保養品與即食保健品，歡迎國人到國姓參加活動，將好產品帶回家。

國姓鄉公所說明，今年攜手南投縣烹飪商業同業公會推出鹿茸養生宴，除珍貴的鹿茸滋補養生食材，也將國姓鄉農特產品融入料理，每桌6600元，訂餐連結：https://reurl.cc/WAoyVk；同時推出訂餐好禮：限量活動手提餐盒、家電摸彩品及生鮮鹿茸抽獎。

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