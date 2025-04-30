長春銀髮健身俱樂部揭牌　雲林虎尾打造活力熟齡新據點再+1

▲位於虎尾廉使里文科路1450號的「長春銀髮健身俱樂部」正式揭牌啟用。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為積極推動雲林縣高齡者的健康福祉，並實踐聯合國全球永續發展目標SDGs「健康與福祉」，雲林縣自2020年起向衛生福利部申請設立銀髮健身俱樂部，至今已成功核定27處銀髮健身俱樂部，覆蓋全縣20個鄉鎮市。位於虎尾廉使里文科路1450號的「長春銀髮健身俱樂部」亦正式揭牌啟用。



雲林縣是台灣人口老化嚴重的縣市之一，65歲以上長者的比率已達21.2%，在長者照護方面需求迫切需要。此設立「長春銀髮健身俱樂部」配備了5台先進的智能科技運動器材，針對不同肌群進行訓練，並可依長者個別需求進行調整，提升訓練的安全性與精準度。

▲透過銀髮健身俱樂部的設立，希望結合專業運動指導員規劃專業課程，並配備智能科技運動器材，為長者提供量身打造的運動計畫。（圖／記者游瓊華翻攝）



虎尾廉使里文科路1450號的「長春銀髮健身俱樂部」開放時間為每週三、週四、週五上午9時30分至16時30分，結合體適能訓練、芳療放鬆及營養學知識等多元促進身心健康的課程，透過醫療專業與運動科學的結合。課程設計不僅有助於長者維持身體機能、延緩老化，亦鼓勵社交參與與互動，實現「健康老化、活力樂齡」的願景。



雲林縣衛生局指出，透過銀髮健身俱樂部的設立，希望結合專業運動指導員規劃專業課程，並配備智能科技運動器材，為長者提供量身打造的運動計畫，包括有氧運動、上下肢肌力訓練、伸展運動及柔軟度訓練等體能課程。藉由正確且適度的運動指導，長者能減少肌肉流失、降低衰弱風險，維護日常生活的自主性，有效防範高齡化帶來的健康問題。

▲「長春銀髮健身俱樂部」開放時間為每週三、週四、週五上午9時30分至16時30分，結合體適能訓練、芳療放鬆及營養學知識等多元促進身心健康的課程。（圖／記者游瓊華翻攝）