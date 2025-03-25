國姓鄉鹿神祭擴大結合鄉運舉辦　3／29繞境踩街、鹿茸宴席開50桌

▲2025年國姓鄉鹿神祭、鄉運會將於3月29日登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國姓鄉被譽為「台灣水鹿原鄉」、擁有超過百年養殖史，每年3月的「鹿神祭」更是推廣國姓在地特色產業的重要舞台；鄉公所表示，今年特地將鹿神祭結合第42屆全鄉運動會，攜手全鄉老少共襄盛舉，也邀請各地民眾及遊客踴躍參加體驗。

國姓鄉公所21日在五穀宮舉行「鹿力同心．茸華客庄」2025鹿神祭行銷宣傳記者會，由鄉長邱美玲、中華民國養鹿協會事長張淑珍、南投縣養鹿協會理事長許原豪擔任主祭，偕與會的縣府農業處長蘇瑞祥，縣議員林芳伃、陳宜君，及眾多鄉代、村長，以及立委馬文君、縣議會副議長潘一全、縣議員戴世詮所派代表，向神農大帝及鹿神虔誠焚香祈福，也為活動揭幕。

現場另由南港國小學童表演烏克麗麗及客家民謠，南投縣烹飪商業同業公會大廚手作示範鹿茸羊奶頭、鹿茸子排米苔目等養生料理，並請到南投縣中藥商業同業公會理事長陳易昇解析鹿茸的妙用，並安排水鹿黃金仙草盆栽DIY、國姓咖啡品嘗等，凸顯今年鹿神祭結合產業、文化與運動盛會的繽紛與精彩。

邱美玲表示，今年鹿神祭活動從早到晚：29日當天「跟著鹿神平安繞境及創意踩街趣」將於上午7點30分，在北山村「南北福德祠」旁集合出發，並在五穀宮舉辦隆重的鹿神安座祭儀，「國姓鄉全鄉運動會」也在北山國中同步盛大舉辦，另有農產市集，販售該鄉特色農產品以及咖啡等，亦有闖關打卡、DIY體驗活動可免費參與；鄉公所攜手南投縣烹飪商業同業公會推出的「客庄好食．鹿茸養生宴2.0」，從去年的30桌加碼到50桌，已全數訂購完畢，不僅選用珍貴的鹿茸滋補食材，更將國姓鄉的優質農特產品巧妙融入料理，將為饕客帶來全新味覺體驗。

蘇瑞祥表示，全南投縣以國姓鄉為主，飼養超過4600頭水鹿、佔全國1/3，年產值逾2.5億元；而國姓鄉公所用心推廣鹿茸等在地產業，南投縣今年也擴大補助舉辦鹿神祭，希望琳瑯滿目的衍生農特產品能持續在各地熱賣，創造更大商機。