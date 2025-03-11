氣候異常...國姓鄉草莓收成率腰斬　農業部現金救助申請至3／24

▲氣候異常，造成國姓鄉草莓災損。（圖／翻攝「立法委員馬文君」臉書粉專，下同）

記者高堂堯／南投報導

今年2月多雨，造成國姓鄉農作物草莓災損，為照顧作物嚴重受損之農民，農業部於10日公告南投縣依據「農業天然災害救助辦法」第6條辦理現金救助，提醒受災農民於公告翌日起十個工作日內(至3月24日止)，攜帶地籍謄本正本或土地所有權狀、身分證、私章、農會帳號等文件，向當地公所提出申請，逾期不予受理。

縣政府10日舉行縣務會議，農業處副處長曾銀位報告時指出，受異常氣候影響，國姓草莓結果率降低、果實也受到損害，收成率剩下五成；本次以「農業天然災害現金救助項目及額度」所定果樹(六)救助額度辦理救助，每公頃為10萬2000元，另符合「農業天然災害救助辦法」第5條規定之農民，辦理救助項目損害率達20%以上者，依救助額度予以救助。

農業處表示，本次救助作業程序及期限，係依據｢農業天然災害救助辦法」第12條規定辦理，請農民注意並把握公告期限提出農業部現金救助申請，同時呼籲農民注意田間管理及用藥，將損害降到最低；另去年颱風來襲時，國姓枇杷正值花期，致使產期產量僅剩下三成左右，雖然公告救助受理時間已過，但如果確實是因爲道路不通等因素，可儘速找國姓鄉公所洽詢協助。

許淑華則感謝立委馬文君協助枇杷、草莓災損救助，呼籲農民如果遭受損害，一定要多注意相關資訊，縣府會持續關注農業產銷問題，並會視情況規劃系列活動，幫忙行銷。