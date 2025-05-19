勳章閃耀紀念抗戰80週年！　空航技校友總會勳獎章交流展

▲空軍航空技術學院校友總會今在岡山舉辦勳獎章交流展，展出逾百件勳章與證書，紀念抗戰勝利80週年。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為紀念抗戰勝利80週年，空軍航空技術學院校友總會19日首度主辦「勳獎章交流展暨認養遺孤活動」，於高雄岡山享溫馨餐廳舉行，集結36位退伍榮民聯合展出上百件勳章與證書。

活動由總會長廖盛芳號召，並結合退輔會補助資源，拋磚引玉認養遺孤，現場勳光閃耀，軍魂湧現，見證退伍軍人一棒接一棒的榮光傳承。

高雄市榮民服務處處長劉雅魁特別出席，邀請遺孤代表共襄盛舉，場面溫馨感人。展出者包括季麟連上將、劉守仁、陳立嘉中將、王建發將軍、中校衡志明、士督長餘紹和、謝明奇及上士劉新業等退役軍人，現場親自導覽勳章展品，分享軍旅生涯背後的故事，讓軍人精神不只是封存記憶，而是活在今日的傳承中。

最受矚目展品之一，是故楊亞峰將軍的「勝利勳章證書」，由其子楊嘉聯專程自美返臺參展。楊亞峰將軍與抗戰英雄高志航為同窗，曾擊落日軍戰機逾300架，戰功彪炳。由於戰後家族多次搬遷，絕大多數勳章與證書早已散佚，此次唯一儲存的戰爭勳章，如今再度曝光，成為現場最具歷史價值的焦點。

展品類型廣泛，從上將、中將、少將，到士督長、上士等軍階代表作品皆有，勳章種類琳瑯滿目，而每一枚勳章背後的頒發者，包括蔣中正、蔣經國、嚴家淦等歷任總統、國防部長與總司令，更添歷史深度與時代印記。

展場同步播放抗戰勝利紀念歌曲與三軍軍歌，現場氣氛莊嚴而感人。廖盛芳總會長表示，此次展覽不僅是回顧歷史，更是傳遞國防意識與對退役軍人無私奉獻的敬意。他強調：「我們雖退居第二線，但奮勇殺敵的志氣依舊，這些勳章不只是榮耀，更是我們軍人一生的信仰。」