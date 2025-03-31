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中山大學校友總會匯集凝聚力　結合母校引領產業轉型與社會創新

▲▼中山大學校友總會 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲中山大學校友總會舉行會員大會，希望匯集校友和母校凝聚力。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

中山大學校友總會舉行第11屆第二次會員大會，匯聚來自全國各地的校友代表，除回顧過去一年的會務成果外，也擘劃未來發展方向，校友總會理事長黃烱輝表示，未來將持續推動校友總會的創新與發展，深化與母校的合作，共同為中山大學的成長貢獻力量。

黃烱輝指出，自1980年高雄復校以來，中山大學培育了超過12萬名校友，成為南台灣發展的核心動能，其中，產業領袖菁英校友有聯發科董事長蔡明介，帶領企業穩居全球晶片設計領先地位，並推動半導體人才培育；旺宏電子總經理盧志遠，捐資成立前瞻學程，培養高階研發人才。王道銀行創辦人駱錦明，推動數位金融創新，協助中小企業轉型。

▲▼中山大學校友總會 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲中山大學校友總會理事長黃炯輝（站立者）。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

過去一年，校友總會成功舉辦多場促進校友情誼與合作的活動，並推動與地方產業及跨校合作，如與屏東科技產業園區的合作計畫等。這些活動不僅深化校友間的聯繫，也為區域發展與學術交流做出貢獻。

黃烱輝指出，未來將持續推動校友總會的創新與發展，深化與母校的合作，共同為中山大學的成長貢獻力量。他強調，校友總會將舉辦更多元化的活動，促進校友聯繫，並積極參與社會公益，展現中山大學校友的社會責任，持續秉持「熱心會務、促進交流」的宗旨，為校友與母校搭建更緊密的橋樑，擴展中山大學在全球的影響力。

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