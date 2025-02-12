崑山科大成立傑出校友聯誼會　匯聚情誼促進校務共榮發展

▲崑山科技大學在李天祥校長積極用心籌劃與帶領下，2月8日於台南遠東香格里拉國際大飯店盛大舉行晚宴活動，除了成立傑出校友聯誼會，更發起募款餐會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

崑山科技大學在李天祥校長積極用心籌劃與帶領下，2月8日於台南遠東香格里拉國際大飯店盛大舉行晚宴活動，除了成立傑出校友聯誼會，更發起募款餐會，在多位校友的熱烈響應下，當晚所募款項逾200萬元，除了凝聚校友彼此間的情誼，更透過募款款項幫助經濟不利的在校學生，善盡社會責任。

崑山科大多年來辦學績效卓越，一直秉持堅毅誠樸的精神，培育各領域專業人才，畢業校友累積逾15萬名，歷屆傑出校友在各自專業領域上發光發熱且有卓越表現，自2007年起，傑出校友遴選至今已邁入第19屆，共計有72位在各個專業領域之佼佼者獲得母校肯定，並獲頒傑出校友殊榮。此次藉由傑出校友聯誼會之成立，來自北中南逾40位傑出校友蒞臨大會晚宴，一同見證歷史性的一刻，促使校友與母校交流情感，並增進彼此鏈接，壯大校友彼此間的力量，發揮群體力量與智慧。

首屆成立大會由李天祥校長擔任會長，並親自頒發聘書，由鐘俊顏副校長擔任副會長；台南市餐旅教育協會理事長暨大億旅行社周立峯總經理擔任召集人兼執行長；顧問團則由崑大校友教育基金會郭海濱董事長、校友總會莊旭彬理事長、學術副校長侯順雄、校務顧問陳藝昕、學務長楊泰和接任；秘書團隊則由校友服務中心共同籌劃承辦。

餐會最後，現場的傑出校友們更自發性地發起募款，在多位校友支持下，最後募得逾200萬元，其中第3屆傑出校友、目前擔任巴巴事業集團董事長的黃烱輝更允諾，2025年起連續5年每年皆捐助88萬元，藉由多位校友提供豐沛資源扶助經濟不利的在校學弟妹們，讓他們得以完成「以學習取代工讀」之目標，這種回饋母校、提攜學弟妹的善舉，不僅帶有接續與傳承的意涵，現場更充滿溫馨的氣氛，為活動劃下完美句點。

崑大李天祥校長表示，衷心感謝每一位出席的校友們，也感謝台南市趙卿惠副市長在百忙之中特別撥冗出席這場盛宴，此次活動為校內師長及校友們搭建寶貴的交流平台，進而拓展更廣闊的校友圈，未來必定成為校友們共同成長與互助合作的重要推動力。崑山科大將於4月12日舉行創校六十週年校慶，歡迎各位傑出校友們回娘家共襄盛舉，也期待更多校友未來在各領域發光發熱，並與母校攜手共創更多機會，相互鏈結與支持，為校內及社會帶來更多正向的影響力。