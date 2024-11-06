全國職場達人盃華醫校友奪下金銀牌　優異表現師生與有榮焉

▲2024年全國職場達人盃技能競賽，中華醫大校友蕭宗隆（右二）、王禹璁（右一）、高誌鍵（左二）、分別拿下辦桌組金、銀牌及中式糕餅組銀牌，讓校長孫逸民（中）與有榮焉。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

2024年全國職場達人盃技能競賽，中華醫事科技大學畢業校友蕭宗隆、高誌鍵、王禹璁分別拿下辦桌組金、銀牌及中式糕餅組銀牌，校友的優異表現，令全體師生與有榮焉。

由勞動部勞動力發展署等相關單位共同辦理的2024年全國職場達人盃技能競賽，日前在中華醫事科技大學舉行，比賽共分成總鋪師辦桌菜、西餐烹飪、中式糕餅、辦桌家具工藝、彩妝整體設計等五種職類，吸引來自全國各地的職場好手近百人報名參賽。

中華醫大醫技系碩士班食營組畢業，目前擔任興實業有限公司品管總監及台亞食品廚藝總監、食營系兼任助理教授，多次受邀參加電視美食節目料理達人介紹的蕭宗隆，報名參加總鋪師辦桌菜競賽，以婚宴料理作為設計製作主題，在眾多總鋪師中脫穎而出，拿下金牌榮耀。

另一位也參加辦桌菜競賽的王禹璁，目前在小蜜蜂手做無菜單料理餐廳擔任副主廚，餐旅系及醫技系碩士班食營組畢業的他，在母校餐旅系兼任教師的同時，也不斷精進廚藝，在這次全國達人盃辦桌組競賽中將辦桌料理融入台南在地食材，呈現口味本土化、材料多樣化、作法國際化、視覺精緻化的特色，獲得銀牌的肯定。

食品營養系畢業的高誌鍵，目前是波特傑蔬果烘焙坊的負責人，並受邀回母校擔任食營系兼任技術講師，這次職場達人盃技能競賽，高誌鍵報名參賽中式糕餅組，以中式糕餅傳統類及創意類兩種參賽，傳統類作品為泡(椪)餅及酥皮蛋塔，創意類則是酥油皮點心，新舊融合呈現花好月圓初戀餅的意涵，獲得銀牌獎。

中華醫大除了出借學校場地供主辦單位辦理比賽，校長孫逸民也利用空檔為參賽的校友加油，得知蕭宗隆、高誌鍵、王禹璁等3位校友分別拿下辦桌組金、銀牌及中式糕餅組銀牌，大讚是華醫之光。

孫逸民校長表示，技職人才是國家發展的重要基礎，各類職場達人幾乎都出自技職教育，中華醫大扎根技職人才培育，這些校友的優異表現是技職教育有成的最佳證明。