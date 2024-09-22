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校友捐千萬！台師大成立「青年學者講座」　最高可領150萬元研究費

▲葉禮誠（右）捐千萬助母校成立「師大青年學者講座」，左為台師大校長吳正己。（圖／台師大提供）

▲葉禮誠（右）捐千萬助母校成立「師大青年學者講座」，左為台師大校長吳正己。（圖／台師大提供）

記者楊惠琪／台北報導

為獎勵優秀學者，台灣師範大學今宣布成立「師大青年學者講座」，只要核定為師大青年學者後，最高可獲得新台幣150萬元研究經費補助。物理系傑出校友、格雷蒙集團董事長葉禮誠率先拋磚引玉捐出1千萬元，號召更多校友響應。

台師大今日舉行102周年校慶午宴暨50、60年畢業校友重聚活動，有500位校友回娘家重聚，活動上宣布成立「師大青年學者講座」，培育更多年輕優秀學者。

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台師大校長吳正己表示，經過30多年發展，台師大已轉型成一所綜合型大學，為鼓勵青年學者精進學術研究、延攬優秀人才，因而成立「師大青年學者講座」，並感謝葉禮誠校友的捐贈，整體的攬才、留才制度上更為完善。

葉禮誠表示，從小對電子產品製作充滿興趣，就讀師大物理系時，接下自然科學研究社社長職務，當時還自製出一座反射式天文望遠鏡回贈給學校，曾登上媒體版面。知悉母校即將成立師大青年學者講座時，便決定捐款千萬元，盼激發教師在學術研究上有更多動力，也鼓勵更多校友群起響應。

根據「師大青年學者講座辦法」，將採隨到隨審機制，只要45歲以下、有意於1年內申請教育部玉山青年學者的教師，只要符合「教育部補助大專校院延攬國際頂尖人才作業要點」，在尚未取得玉山青年學者補助前皆可辦理，由校長擔任召集人，並與副校長、研發長及相關領域學者一同負責審理，經核定每年最多50萬元研究經費獎勵、最長為期3年，鼓勵教師投身研究、提升學術量能。

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