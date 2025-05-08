勝利勳章閃耀台南市議會！　空航技校友總會展百枚榮耀紀錄韓國瑜致賀

▲台南市議會舉行「空航技校友勳獎章交流展」記者會，展出百枚歷史勳章與證書，重現軍人榮耀。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為紀念抗戰勝利80週年，空軍航空技術學院校友總會8日在台南市議會舉辦「勳獎章交流展」記者會，特別展出抗戰至今的歷代勳獎章與證書，重現榮光時刻。

此次活動由總會執行國軍退除役官兵輔導委員會計畫辦理，市議員王家貞、林美燕也到場見證歷史意義，象徵軍人榮譽的代代傳承。

總會長廖盛芳表示，勳章是軍人一生的見證，「退伍軍人把青春歲月獻給國家，只換得一枚枚沉甸甸的榮耀，這些勳章，不只是光芒，更是責任。」他強調，透過展出破除外界對退伍軍人「米蟲」的偏見，也讓更多人看見這群無名英雄的堅持與奉獻。

立法院長韓國瑜特別致賀電，表示此展展現國軍的袍澤情誼與忠貞信念，透過勳獎章的歷史意涵，強化全民國防意識、傳承抗戰精神，殊值感佩。

本次展覽焦點之一，是首次公開展出由故空軍副司令、防空英雄楊亞峰將軍所獲「抗戰勝利勳章」證書真跡，由其家屬授權提供，見證80年前蔣中正頒授的歷史時刻。楊將軍曾擊落日軍戰機逾300架，戰後隨政府來台，並當選台南市第二屆市議員，軍政雙職，堪為典範。

展覽也集結陸、海、空、憲兵與海巡退役將領36位聯名參展，包括季麟連上將捐贈的「三星忠勤勳章」、「莒光楷模」、「總統府最優公務員獎章」等；另有軍備局長陳立嘉中將、空勤劉守仁中將、管玉成將軍等，展出個人服役期間所獲獎章數百枚，星光熠熠、相互輝映。

會場中，新舊勳章與證書交錯陳列，彷彿時光倒流，勾起許多退役軍人對過往戎馬生涯的回憶。現場並首發「抗戰勝利80週年八星光芒紀念章」及一星、二星「啟航榮譽勳章」，展現空航技文創力與軍人精神延續，象徵「退而不休」的國防力量持續守護台灣。

空航技校友總會表示，期盼透過此次交流展，讓全民一同紀念這段浴血奮戰的歷史，也提醒現代社會「莫忘抗戰艱辛，確保台海安全仍須仰賴全民國防齊心努力」。