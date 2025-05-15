輝達傳擬設亞洲據點　蔡宗豪批台南「靜悄悄」南科不能缺席AI戰局

▲台南市議員蔡宗豪質詢市府應積極爭取輝達在南科設點，強調南台灣不能在AI戰局中缺席。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

美國晶片巨頭輝達（NVIDIA）近期傳出將在亞洲設立新據點，引爆全台爭取熱潮，北部動作頻頻、釋出善意，國民黨台南市議員蔡宗豪15日在議會質詢中，點名市府至今未見明確對外宣示，質疑台南市是否缺席關鍵產業競賽，呼籲市府應主動出擊，搶進AI戰局，讓南科在全球版圖中佔有一席之地。

蔡宗豪強調，台南不能只是觀望者，更應是爭取者。他指出，南科擁有充足土地、綠能智慧園區、高鐵交通優勢，以及沙崙智慧綠能科學城等資源，是全台南部最具AI產業發展潛力的基地。他呼籲市府主動組建團隊，整合土地、產業鏈及交通條件，主動向輝達遞出設點邀請，「不能等別人來敲門，台南要大聲說出我們準備好了！」

對此，市府經發局長回應，會盡力排除投資障礙，也會提前做好基礎建設準備。不過，他也指出輝達一向佈局低調，目前尚無法透露相關資訊，惟南科確實具備一定利基，將持續強化招商條件。

蔡宗豪也建議，若無法爭取總部進駐，亦應積極爭取設立如AI研發中心、企業訓練基地或產學合作平台等「非總部型」節點，強調「不能只等總部，更應爭角色」，透過多元策略提升台南在全球AI產業的戰略地位。

蔡宗豪進一步提醒市府，國際企業進駐時，對綠電、再生水等永續資源要求極高，市府也應提出具吸引力的誘因，避免能源瓶頸成為破口。經發局回應，目前台南的綠電供應量為全國前三，是吸引國際大廠落腳的關鍵之一。

「輝達若進駐南科，不僅能提升能見度，更將帶動整體南部AI產業聚落升級與轉型。」蔡宗豪強調，在這場全球AI角力中，台南不該缺席，也不能缺席。