學生騎單車過馬路！自小客「切西瓜」猛撞　險被輾過畫面曝

記者林東良／台南報導

台南市新營區建業路14日下午4時35分許驚傳交通事故，有網友在網路平台PO出一段畫面，畫面中一名學生騎單車過馬路時，遭左轉自小客車撞上、人車倒地，網友指出，該路口常有車子「切西瓜」轉彎，對行人及自行車通行造成極大風險，引發家長憂心。

▲台南新營建業路發生學生騎單車過馬路遭撞人車倒地，網友指出建業路路口駕駛常切西瓜釀危機，警方表示將進一步調查肇因。（圖／翻攝自臉書新營大小事，下同）

根據目擊網友表示，事發當時該名學生騎單車正欲過馬路，卻遭突然左切的小客車撞倒，差點被捲進車底，情況驚險，讓在場民眾捏把冷汗，網友說他因趕路無法下車協助，但希望孩子平安無事。

對此，台南市警新營分局交通分隊小隊長莊金益指出，影片中可見自小客車有未依標線行駛之行為，已違反《道路交通管理處罰條例》第48條規定，依法可處新台幣600元以上、1800元以下罰鍰。經了解，該名受傷學生手、腳輕微擦傷，肇事者為42歲丁姓駕駛，該車禍詳細肇事原因仍待進一步釐清與調查。

警方呼籲，駕駛人務必遵守標誌與標線規定，切勿為一時方便而違規行駛，忽略潛藏的交通風險，尤其在校園周邊路段，更應減速慢行、提高警覺，共同守護學生通行安全。