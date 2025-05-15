輝達將落腳北市？　蔣萬安語帶玄機：飯還沒煮熟「不要掀開鍋蓋」

記者袁茵／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳傳出本週抵台，出席台北國際電腦展COMPUTEX 2025，且將宣布海外總部台灣選址結果。面對外傳輝達內部員工希望設在台北市，且北市也提供了4個地點，等待黃仁勳拍板，台北市長蔣萬安今（15日）未正面回應，但語帶玄機的說「就像煮飯，飯還沒有煮熟，鍋蓋不要掀開來」。

▲台北市長蔣萬安赴市議會專案報告。（圖／記者林敬旻攝）

蔣萬安15日赴台北市議會專案報告，民進黨台北市議員洪婉臻關心輝達總部選址地點，且傳出輝達很多員工希望落腳在台北市，且北市府是否有盤點4個地點做討論？產發局長陳俊安回應，輝達確實有來詢問台北市一些可能潛在的基地，北市府也有提供相關的資訊給對方，讓輝達做內部評估。

洪婉臻詢問，北市府給輝達何種資訊，是否為媒體報導稱的北市花博園區、台鐵南港調車場、台電CR1南港公辦都更案、松山機場旁軍方土地共4個地點？蔣萬安回應，非常歡迎輝達將海外總部落腳在台北市，也熱切希望輝達可以選擇台北市，而過程當中，「我們該做的都有做、該見面談的，我們都有見面談」。

面對洪婉臻持續追問，與輝達談了多少次？蔣萬安語帶玄機地說，與輝達溝通的過程，「就像煮飯，飯還沒有煮熟，鍋蓋不要把它掀開來；如果魚還在外面游的時候，就不要這麼快收網」。