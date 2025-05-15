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買耳機挑太久被唸！台南男「狂揮電鋸」恐嚇　警逮人還搜出毒品

記者林東良／台南報導

台南市仁德區14日中午，一名45歲蕭姓男子疑因與人發生購物糾紛爆發口角，進而引發肢體衝突，他竟氣憤持電鋸揮舞威嚇，所幸未造成傷亡，最終遭民眾與警方聯手壓制，警方進一步清查，竟在他機車內起出海洛因與安非他命等毒品，全案依殺人未遂與毒品等罪嫌移送偵辦。

▲台南仁德超商發生民眾糾紛，蕭姓男子竟持電鋸揮舞恐嚇，遭民眾與警力合力壓制在地，另在機車內查獲毒品與吸食器。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南仁德超商發生民眾糾紛，蕭姓男子竟持電鋸揮舞恐嚇，遭民眾與警力合力壓制在地，另在機車內查獲毒品與吸食器。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南仁德超商發生民眾糾紛，蕭姓男子竟持電鋸揮舞恐嚇，遭民眾與警力合力壓制在地，另在機車內查獲毒品與吸食器。（記者林東良翻攝，下同）

據警方調查，蕭男14日中午11時許進入仁德區中正路一段某連鎖超商，因購物與民眾爆發口角爭執，雙方從店內延燒到騎樓，3人發生肢體衝突，蕭男因落居下風後，竟從機車腳踏墊持一把電鋸高舉揮舞，試圖嚇阻對方，現場民眾見狀驚呼閃避並立即報警。

▲台南仁德超商發生民眾糾紛，蕭姓男子竟持電鋸揮舞恐嚇，遭民眾與警力合力壓制在地，另在機車內查獲毒品與吸食器。（記者林東良翻攝，下同）

歸仁分局獲報後迅速調派優勢警力前往，與民眾合力將蕭男壓制在地逮捕。警方進一步檢查蕭男機車時，赫然發現海洛因、安非他命與吸食器等毒品工具，當場將人帶返派出所偵辦。

▲台南仁德超商發生民眾糾紛，蕭姓男子竟持電鋸揮舞恐嚇，遭民眾與警力合力壓制在地，另在機車內查獲毒品與吸食器。（記者林東良翻攝，下同）

據了解，蕭男為受僱從事樹木修剪工作，平時隨身電鋸等工具，案發當下並未實際啟動電鋸，辯稱僅出於「防衛」意圖。歸仁分局副分局長張俊強調，本案雖起於購物糾紛，但因涉殺人未遂、毒品案情重大，警方依法送辦，並持續強化巡邏密度與反毒查緝作為，保障市民安全。

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