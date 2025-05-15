隔壁挖地基蓋屋！透天厝整幢倒了超慘畫面曝　勒令停工罰9萬

▲台南新營區仁愛路一棟3樓透天厝清晨倒塌，疑遭鄰工地基礎開挖影響所致，工務局已勒令停工並重罰9萬元。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市新營區仁愛路14日上午7時許驚傳透天厝倒塌事故，一棟3層樓建築在無預警情況下整棟傾倒，現場一度揚起大量塵土，所幸當時屋內無人，並未造成人員傷亡，台南市工務局接獲通報後隨即派員到場勘查，初步研判倒塌原因與隔壁興建中的工地施工不當有關，已勒令該工地停工並開罰9萬。

據了解，事故透天厝旁為一處預計興建地上5層樓的工地，目前正進行基礎開挖作業，然而現場擋土措施疑似未依覈準設計圖施作，導致鄰房地基受影響、整棟結構失去支撐而傾倒。

台南市工務局副局長王建雄指出，新營該建築工地預計新建地上五層樓，但在施作基礎開發工程時，因擋土措施因未按圖施作導致透天厝意外倒塌。公務局已依建築法第58條，勒定該工地停工，並依照建築法第89條，裁處新台幣9萬元罰款，並要求做好工地安全措施。工務局強調，建築工程須嚴格落實安全管理與鄰房保護，絕不可因搶進度而罔顧施工品質。

據了解，倒塌建物的相關人員代表與起造人、承造人將於區公所進行協調，初步決定由施工單位負責拆除善後作業，並進行後續賠償與補強評估。工務局呼籲，施工單位應全面檢討施工安全措施，確保鄰近建物與居民安全，避免類似事故再次發生。