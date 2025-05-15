9月實施「高中以下收手機」　老師吐槽：到底是天真還是無知

▲高中以下學生入校將集中保管手機。（示意圖／與新聞事件無關／記者白珈陽攝）



網搜小組／劉維榛報導

避免孩子過度使用手機，最快今年9月開學，中小學生上課手機就會被集中保管。而時常評論時事的公民老師黃益中吐槽，會以為高中職能「保管手機」的大人們，可見都沒在校園教過書，喊話別把國中小那一套放到高中職，「到底是天真還是無知，大家真的可以想一想。」

「容我吐個槽！」黃益中在臉書表示，會以為高中職可以「保管手機」的大人們，可見真的沒有在高中現場教過書，不要奢想把國中國小那一套放到高中職來，「到底是天真還是無知，大家真的可以想一想。」

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由於青少年人手一機，且帶到學校後影響學習，為因應上述狀況，教育部在3月份召集地方政府、教育團體召開「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」修正草案研商會議，當時傳出原則在上課期間，應統一保管行動載具，但草案細節卻遲遲未公布。

教育部長鄭英耀指出，上述校園行動載具使用原則已經跟家長、教師與校長團體進行充分討論，原則上學生進入校園後，手機採取集中管理，也提供因地制宜措施，現在只剩下最後的行政程序，近日就會公布細節，預計今年9月新學期開學後實施。

鄭英耀進一步表示，由於國民教育屬於地方自治權責，所以花了一點時間盡力共識，大家都看到科學研究證據，認為應該共同努力，讓青少年有一個更好的學習與成長環境，教育部訂出規範，也會尊重學校訂出的規範與辦法，原則上進入校園後手機集中管理，像是建立如「養機場」的統一集中管理方式。

事實上，國教署署長彭富源也搬出數據指出，根據iWIN網路內容防護機構調查，113年度國內兒少每日平均上網時間已達3.96小時，首次接觸網路年齡從8.7歲降至7.1歲，顯示3C裝置與兒少生活日益緊密，而色情與暴力是兒少最大網路風險，根據iWIN統計，112年受理3007件申訴案件中，光是色情案件就占58.3%，暴力則占11.64%，而且網路也帶來焦慮與自傷風險，近年兒少重度憂鬱變多，很大一部分是受到網路影響。

彭富源表示，未來會整合學校資源深入校園宣導，同時與三大電信業者合作，今年9月開學前，提供家長到指定門市進行手機設定或軟體安裝服務，家長只需攜帶教育部宣導文宣並簽署同意書即可，詳細方案將在後續公告。