中小學上課手機將集中保管　鄭英耀：9月開學實施

▲鄭英耀表示，校園行動載具使用原則近日公布、9月開學實施，原則上採取集中管理。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

學生攜帶手機到校延伸管理與影響學習問題，外界關注「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」修正草案何時出爐。教育部長鄭英耀今（14日）明確表示，預計近日公布詳細內容，今年9月開學後實施，原則上進入校園後手機採取集中管理，教育部也會尊重各校訂出的規範與辦法。

教育部長鄭英耀今天主持「攜手共護網路新世代」記者會，宣布推出「推出免費數位工具包、強化家長數位素養與親職教育、整合學校資源深入校園宣導、結合社會資源擴大數位風險防護效能」等4大措施，進行兒少數位風險防治。

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由於青少年人手一機，且帶到學校後影響學習，為因應上述狀況，教育部在3月份召集地方政府、教育團體召開「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」修正草案研商會議，當時傳出原則在上課期間，應統一保管行動載具，但草案細節卻遲遲未公布。

鄭英耀指出，上述校園行動載具使用原則已經跟家長、教師與校長團體進行充分討論，原則上學生進入校園後，手機採取集中管理，也提供因地制宜措施，現在只剩下最後的行政程序，近日就會公布細節，預計今年9月新學期開學後實施。

鄭英耀進一步表示，由於國民教育屬於地方自治權責，所以花了一點時間盡力共識，大家都看到科學研究證據，認為應該共同努力，讓青少年有一個更好的學習與成長環境，教育部訂出規範，也會尊重學校訂出的規範與辦法，原則上進入校園後手機集中管理，像是建立如「養機場」的統一集中管理方式。