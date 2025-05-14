鄭英耀禁止台生赴陸交流　馬辦轟下台：打臉、違反賴清德政策了

▲馬英九基金會執行長蕭旭岑。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

教育部長鄭英耀今（14日）表示，國際交流對學生來說是好事，但對於和中國交流，以現在來講不鼓勵，甚至是禁止、反對，「為了避免淪為統戰宣傳，現階段不鼓勵，甚至持反對態度與大陸進行交流。」馬英九基金會執行長蕭旭岑晚間對此批評，鄭英耀違反憲法與兩岸條例規定，限制國人行動自由，恐嚇學子不得赴陸交流，已明顯不適任，應該自請下台。

蕭旭岑指出，賴清德總統才剛接受《日本經濟新聞》專訪時呼籲，希望兩岸能進行交流與合作，讓對抗轉化為對話，讓封鎖變成交流。結果教育部長馬上打臉總統，鄭英耀違反賴清德政策，更應下台負責。

蕭旭岑表示，全世界都無法與大陸脫鉤，連祭出關稅戰的美國總統川普都主動調整和大陸達成協議，值此國際局勢風起雲湧，兩岸關係緊張之際，鄭英耀竟粗暴要中斷兩岸青年學子交流，明顯在危害台灣利益，給賴清德總統添亂，有這樣的教長，我們對台灣的教育還有期待嗎？

蕭旭岑說，中華民國憲法增修條文與兩岸人民關係條例，是兩岸民間往來交流的法理依據，連主管機關的陸委會都不敢中斷兩岸交流，鄭安耀憑什麼？他有賴清德總統的授權嗎？有經過行政院院會同意嗎？立法院有通過修法嗎？

蕭旭岑痛批，教育部長管全國各級教育，掌握所有資源，當部長表態要禁止兩岸學生交流，即使於法無據，中小學甚至大學校長敢不聽嗎？這不是刻意恐嚇製造寒蟬效應嗎？

蕭旭岑呼籲，賴清德總統與行政院長卓榮泰表態，鄭英耀說要禁止兩岸學生交流，是不是代表政府立場？「如果是，我們和大陸簽訂的23項協議包括ECFA是不是也要廢止？如果不是，請鄭英耀辭職負責，並為政務官恐嚇人民向全國各級學校學生與家長道歉。」