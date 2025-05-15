多所大學表態今年不漲學雜費　校長建議：應依物價自動調升

▲今年大專校院學雜費漲幅晚一個月通知，傳與教育部全額負擔有關。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部周一（12日）才發文通知114學年學雜費調幅，比往年晚了1個月以上。據了解，可能和教育部希望編列特別預算，補助所有大學的學雜費調漲有關。但某國立大學校長認為，補助不是最好方式，建議教育部根據每年消費者物價指數調漲，讓學雜費自動調升，不用再送教育部審核，才是最符合大學需求的方式。

教育部周一發文通知各大專校院，114學年度學雜費基本調幅為0.7%，創下4年來新高，但發文時間比往年晚了1個月，由於調幅偏低，加上目前大學已經到了學期末，擔心來不及舉辦說明會，影響學校作業時間，加上現在傳出政府要編列特別預算，挹注高教3年大學不漲學雜費，大學也傾向不調漲。目前台師大、大同大學已表明不會調漲。

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據了解，教育部今年延後1個月通知學雜費調幅，和教育部希望編列特別預算補助大學調漲學雜費有關。教育部昨在立法院表示，希望透過補助大專校院增加的辦學成本及設施設備更新需求，編列200億元，引導受補助的大專校院於114至116學年間不調漲學雜費。

不願具名的國立大學校長表示，若教育部一次性買單，讓學生這3年免繳調漲學雜費，校方也多了一些預算，短期對學校是好事，但最健康的方式，還是根據實際物價指數，每年該漲多少就調漲，才能讓學校清楚知道每年有多少預算，不然若像過去一樣，每次要調漲學雜費都要在校內召開公聽會，最後能否調漲還是由教育部決定，大學下次不知道何時能再調漲學雜費，學校無法做長遠的規劃。