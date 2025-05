被關在狗籠中！18歲少女遭爸媽性侵虐待7年　終於逃出變態屋

▲少女長期遭爸媽虐待。(圖/示意圖/VCG)

記者李振慧/綜合報導

美國紐澤西州一名18歲少女被發現,遭到一對夫婦虐待囚禁長達7年,不但強迫她睡在狗籠,還用鎖鏈把她和其他寵物拴在一個髒亂的浴室中,長期遭到性虐待。

康登郡(Camden)警方表示,一名18歲少女8日從格洛斯特鎮(Gloucester Township)家中逃出,她指控多年來遭38歲母親斯賓塞(Brenda Spencer)與41歲繼父莫斯利(Branndon Mosley)囚禁。

Breaking:Gloucester Township couple charged for confining and abusing child.Prosecutors say girl held captive inside a dog cage and chained inside the bathroom for years. The now 18 year old escaped last week. Brenda Spencer and

Branndon Mosley is also a SEPTA train engineer. pic.twitter.com/5vkn9kZYZD