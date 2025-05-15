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被關在狗籠中！18歲少女遭爸媽性侵虐待7年　終於逃出變態屋

▲▼虐待。（圖／CFP）

▲少女長期遭爸媽虐待。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國紐澤西州一名18歲少女被發現，遭到一對夫婦虐待囚禁長達7年，不但強迫她睡在狗籠，還用鎖鏈把她和其他寵物拴在一個髒亂的浴室中，長期遭到性虐待。

康登郡(Camden)警方表示，一名18歲少女8日從格洛斯特鎮(Gloucester Township)家中逃出，她指控多年來遭38歲母親斯賓塞(Brenda Spencer)與41歲繼父莫斯利(Branndon Mosley)囚禁。

檢察官表示，受害者小六上學時被母親帶走後，強迫她住在狗籠中長達1年，後來用鎖鏈把她和大量貓狗和其他動物，關在一個上鎖的浴室中，只有當親戚前來拜訪時，母親為了掩飾惡行才會讓她出來。

受害者控訴，她除了長期遭到虐待與監視，還被繼父莫斯利毆打和性侵，直到上周她在鄰居的幫忙下才終於逃脫。警方前往現場，發現家中還有一名13歲少女，幾年前也同樣因為斯賓塞的關係被學校開除，目前已經將這對夫妻逮捕，並指控綁架、危害兒童福利、性侵等罪名。

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