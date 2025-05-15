烏俄談判將登場　美官員證實：川普不會出席

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）近日多次釋放「可能親自參與俄烏和平談判」的訊息，讓外界議論紛紛。不過，隨著克里姆林宮公布俄方代表團名單，明確表示總統普丁（Vladimir Putin）本人不會親自出席，白宮官員也對外證實，川普同樣不會前往土耳其參與協商。

根據CNN報導，川普原訂的中東行程橫跨多國，幕僚團隊早已規劃多時。知情官員坦言，臨時調整總統行程，不僅後勤難度高，外交層面也充滿挑戰。儘管如此，川普近日在公開場合仍多次吊胃口，不時透露自己「有可能」前往土耳其，甚至強調「普丁希望我到場」，引發外界揣測是否會臨時現身談判現場。

川普14日在專機「空軍一號」（Air Force One）上受訪時再次表示，「普丁希望我能去，這是有可能的。如果這能拯救更多生命，我當然願意一試。」不過，他也語帶保留表示，「如果我沒去，我不確定普丁會不會現身。」

值得一提的是，雖然俄方最初主動提出談判，但普丁本人卻未承諾親自到場，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）也明確表示，只會與普丁本人對話，拒絕與其他俄方代表會談。

外界關注，這場「誰先鬆口」的外交博弈，最終川普與普丁雙雙選擇缺席，也讓俄烏和平談判蒙上更多不確定性。

據白宮說法，川普目前將按原計劃於15日分別停留卡達（Qatar）及阿拉伯聯合大公國阿布達比（Abu Dhabi, UAE），並於16日返回美國。