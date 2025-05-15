巴菲特曝辭波克夏CEO主因：不讓阿貝爾接任不公平

▲股神巴菲特活到94歲，仍能擁有理性清楚的判斷力。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

「股神」巴菲特（Warren Buffett）宣布將於2025年底卸下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）執行長職務，由現任副董事長阿貝爾（Greg Abel）接棒，展開公司新一階段的領導交接。巴菲特坦言，年事已高與體能下滑，是他決定交棒的主因。

現年94歲的巴菲特接受《華爾街日報》專訪時表示，他並未設定明確的交班時間點，但與阿貝爾在日常工作效率上的差距，讓他認為交棒已勢在必行。他說，「他一天10小時能完成的事情，遠超過我能做的。這樣下去不讓他接任是不公平的。」

62歲的阿貝爾自1999年加入波克夏，主要負責能源業務的擴展，並在此領域展現卓越管理與投資眼光。巴菲特於2018年將他提拔為副董事長，2021年更公開欽點他為接班人。

這次訪談中，巴菲特罕見地談及自身健康狀況。他透露自90歲以來陸續出現平衡感下降、視力模糊與記憶力衰退等衰老徵兆。他坦言，「年老是無法逆轉的。」

不過，儘管即將交出執行長職位，巴菲特仍將保留波克夏董事會主席一職，並未設定離任時間。他強調，自己的投資判斷力依然穩健，「在市場恐慌時，我仍能做出理性決策，這不是年齡能左右的。」

自1965年以34歲之齡接掌波克夏以來，巴菲特從一家經營困難的紡織廠，將公司打造成全球最具代表性的投資控股企業，旗下業務涵蓋保險、能源、鐵路運輸與眾多家喻戶曉的品牌，投資組合更橫跨蘋果、美國運通等產業巨頭。

阿貝爾將於2026年1月1日正式上任執行長一職，而巴菲特也表示自己未來仍將每天照常前往奧馬哈辦公室，「我不會整天坐在家看影集，我還是熱愛工作，並期待繼續參與。」