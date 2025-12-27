台鐵調漲「客運收入增26億」　事故、行車異常下降

▲台鐵今年6月調漲票價後，客運收入增加26億元。（示意圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵公司化將滿2年，票價調漲後客運收入增加26億元，不過今年準點率截至10月僅94.24%，未達目標。台鐵公司表示，今年事故及行車異常事件都較去年減少，準點率扣除天災等不可抗力因素後，11月已達成97.5%的目標。

台鐵公司指出，台鐵持續推動安全改革與SMS第三方評鑑，配合營運財務改善，持續加速老舊設備更新與車輛汰換、行車與電務系統改善，並執行五年安全提升方案，從人員、設備、環境與組織四面向落實23項提升措施，每週召開「經營管理會議」檢討行車、維修、安全等指標，強化行車安全。

根據台鐵統計，截至114年1至11月事故統計，重大事故2件、較去年減少2件；一般事故38件、較去年減少3件；行車異常事件759件、較去年減少88件，呈現下降趨勢。台鐵表示，準點率在扣除不可抗力因素後，11月已達成97.5%的目標。

台鐵票價自114年6月23日起調漲，台鐵說明，自票價調整日起至12月19日止，平均每日上車人數65.2萬人次，票務收入6,444.3萬元，較去年同期票價調整前平均每日上車人數64.3萬人次、票務收入5,033.6萬元，每日客運量增加約1萬人次，成長1.4%；票務收入也增加1,410.7萬元，成長28.0%。預估全年客運收入較113年增加約26億元，平均日運量近67萬人次，較113年增加2.9%。

台鐵轉型後致力品牌價值提升、深根鐵道旅遊市場，以及推出鳴日號、鳴日廚房、藍皮解憂號、兩鐵旅遊列車、環島之星、山嵐、海風等觀光列車。台鐵表示，114年1月到11月鐵道觀光營收達約1億元，較去年同期成長15.12%，預估全年營收可超過1.2億元。

為補充人力，台鐵113年第2次從業人員招募，截至114年7月底已進用416人，尚有備取人員390人。另外，辦理114年從業人員招募作業，預計正取368名、備取1,014名，預計於115年上半年辦理錄取人員報到；並授權可由各單位依權責辦理招募作業。

員工訓練方面，台鐵表示，已透過建置多元實習場域、導入數位課程與強化師資培訓，配合標準化績效評估，全面提升行車人員實務訓練品質。

另外，台鐵便當及附屬事業也出現成長，114年度附屬事業收入中，附業收入9.87億元、資開租金收入28.15億元，合計較113年同期成長0.3%。