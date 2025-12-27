中方制裁美軍火商「斷後路」　警告涉台軍售執迷不悟遭更致命打擊

▲大陸官方宣布對20家美國軍工企業及10名高級管理人員採取反制措施，「劍指」美國對台高額軍售。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

針對美國近期對台灣進行大規模軍售，大陸外交部於昨26日發布正式決定，宣布對20家美國軍工企業及10名高級管理人員採取反制措施。大陸中國國際問題研究院美國所副所長張騰軍分析指出，本次制裁不僅意味著徹底切斷相關企業來華經營的管道，更將直接衝擊其全球商業利益。「如果這些美國軍工企業在涉華、涉對台軍售問題上繼續執迷不悟，配合美方相關操作，他們未來整體的軍工產業業務可能會遭受更致命的打擊。」

根據中方外交部昨26日公告，此次反制名單包含諾斯羅普·格魯曼系統公司、L3哈里斯海事服務公司、波音密蘇里州聖路易斯市分公司、吉布斯與考克斯公司、紅貓控股公司、拉撒路人工智能公司等。反制措施極為嚴厲，包括凍結受審企業及個人在華一切資產，並禁止境內組織、個人與其開展任何商業往來。

《環球時報》今27日報導稱，制裁對象涵蓋了重型武器、艦艇設計、雷達系統，甚至延伸至無人機與人工智能戰場支持等軍事現代化的各個關鍵環節。專家認為，這顯示中方對於美方對台軍售的偵測與反擊已進入精細化階段，不再僅限於整機生產商，而是溯源至技術支持與後勤服務。

大陸中國國際問題研究院美國所副所長張騰軍分析指出，中國作為世界第二大經濟體，具備超大規模市場優勢，是各國企業眼中的投資經營熱土。中方針對這些軍工企業及其管理人員的制裁，首要影響便是「切斷了他們來華經營的渠道」。

張騰軍進一步強調，中國在全球產業鏈和供應鏈中佔據極其重要且不可或缺的地位。中方制裁也將直接影響這些企業在全球市場的經營活動和商業利益。值得注意的是，中國在一些關鍵戰略性資源，尤其是與軍工產業相關的戰略性資源上，擁有較高的全球市場份額。「如果這些美國軍工企業在涉華、涉對台軍售問題上繼續執迷不悟，配合美方相關操作，他們未來整體的軍工產業業務可能會遭受更致命的打擊。」

針對美方行為，張騰軍直言，美方持續在台灣問題上採取損害中方核心利益的行為。美方應清晰認識到其行為的錯誤。美國國內也應反思，其向台灣方面出售的武器，無論數量還是質量，都無法幫助「防務」，更無法發展出「不對稱軍力優勢」來對抗大陸。「無論美國對台出售多少武器，都無法改變這個現實，美方應徹底反思，而不是繼續火上澆油。」

值得注意的是，此中方外交部制裁名單詳細列出了10名高職位人員，包括L3哈里斯技術公司副總裁約翰·坎蒂倫、蒂爾無人機公司總裁米奇·麥克唐納、偵察艇有限責任公司執行長傑伊·霍夫利奇等。

大陸外交學院教授李海東在受訪時則將重點放在中美關係的良性構建上。通過這種制裁，一方面提醒美方在對華政策制定和實施過程中，要言行一致，切實遵守一個中國原則；一方面，也是在構建健康、穩定、可持續的中美關係進程中，剔除那些破壞中美關係穩定、損害中美建設性關係構建以及削弱中方主權、安全和發展利益的“蛀蟲”。

李海東認為，當前中美關係雖有韌性但狀況微妙，主因在於美國始終存在「以台制華」和言行不一的問題。中方制裁旨在捍衛自身根本利益，促使美方在涉華問題處理上做到言行一致、兌現承諾。希望美國政府能夠基於中美關係的長遠利益，以及國際社會的共同期待，改變對華政策中的極端破壞性行為，回到與中方相向而行的軌道上來。

整體觀點分析認為，將制裁從「企業」落實到「個人」，是向美軍工複合體的決策層發出警告，「任何參與損害中國主權的人員，都將承擔個人利益受損的後果。這不僅是法律層面的制裁，更是政治層面的明確表態。」