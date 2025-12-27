　
大陸 大陸焦點 特派現場

中方制裁美軍火商「斷後路」　警告涉台軍售執迷不悟遭更致命打擊

▲▼美國,中國,台灣,川普,美中台。（圖／路透）

▲大陸官方宣布對20家美國軍工企業及10名高級管理人員採取反制措施，「劍指」美國對台高額軍售。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

針對美國近期對台灣進行大規模軍售，大陸外交部於昨26日發布正式決定，宣布對20家美國軍工企業及10名高級管理人員採取反制措施。大陸中國國際問題研究院美國所副所長張騰軍分析指出，本次制裁不僅意味著徹底切斷相關企業來華經營的管道，更將直接衝擊其全球商業利益。「如果這些美國軍工企業在涉華、涉對台軍售問題上繼續執迷不悟，配合美方相關操作，他們未來整體的軍工產業業務可能會遭受更致命的打擊。」

根據中方外交部昨26日公告，此次反制名單包含諾斯羅普·格魯曼系統公司、L3哈里斯海事服務公司、波音密蘇里州聖路易斯市分公司、吉布斯與考克斯公司、紅貓控股公司、拉撒路人工智能公司等。反制措施極為嚴厲，包括凍結受審企業及個人在華一切資產，並禁止境內組織、個人與其開展任何商業往來。

《環球時報》今27日報導稱，制裁對象涵蓋了重型武器、艦艇設計、雷達系統，甚至延伸至無人機與人工智能戰場支持等軍事現代化的各個關鍵環節。專家認為，這顯示中方對於美方對台軍售的偵測與反擊已進入精細化階段，不再僅限於整機生產商，而是溯源至技術支持與後勤服務。

大陸中國國際問題研究院美國所副所長張騰軍分析指出，中國作為世界第二大經濟體，具備超大規模市場優勢，是各國企業眼中的投資經營熱土。中方針對這些軍工企業及其管理人員的制裁，首要影響便是「切斷了他們來華經營的渠道」。

張騰軍進一步強調，中國在全球產業鏈和供應鏈中佔據極其重要且不可或缺的地位。中方制裁也將直接影響這些企業在全球市場的經營活動和商業利益。值得注意的是，中國在一些關鍵戰略性資源，尤其是與軍工產業相關的戰略性資源上，擁有較高的全球市場份額。「如果這些美國軍工企業在涉華、涉對台軍售問題上繼續執迷不悟，配合美方相關操作，他們未來整體的軍工產業業務可能會遭受更致命的打擊。」

針對美方行為，張騰軍直言，美方持續在台灣問題上採取損害中方核心利益的行為。美方應清晰認識到其行為的錯誤。美國國內也應反思，其向台灣方面出售的武器，無論數量還是質量，都無法幫助「防務」，更無法發展出「不對稱軍力優勢」來對抗大陸。「無論美國對台出售多少武器，都無法改變這個現實，美方應徹底反思，而不是繼續火上澆油。」

值得注意的是，此中方外交部制裁名單詳細列出了10名高職位人員，包括L3哈里斯技術公司副總裁約翰·坎蒂倫、蒂爾無人機公司總裁米奇·麥克唐納、偵察艇有限責任公司執行長傑伊·霍夫利奇等。

大陸外交學院教授李海東在受訪時則將重點放在中美關係的良性構建上。通過這種制裁，一方面提醒美方在對華政策制定和實施過程中，要言行一致，切實遵守一個中國原則；一方面，也是在構建健康、穩定、可持續的中美關係進程中，剔除那些破壞中美關係穩定、損害中美建設性關係構建以及削弱中方主權、安全和發展利益的“蛀蟲”。

李海東認為，當前中美關係雖有韌性但狀況微妙，主因在於美國始終存在「以台制華」和言行不一的問題。中方制裁旨在捍衛自身根本利益，促使美方在涉華問題處理上做到言行一致、兌現承諾。希望美國政府能夠基於中美關係的長遠利益，以及國際社會的共同期待，改變對華政策中的極端破壞性行為，回到與中方相向而行的軌道上來。

整體觀點分析認為，將制裁從「企業」落實到「個人」，是向美軍工複合體的決策層發出警告，「任何參與損害中國主權的人員，都將承擔個人利益受損的後果。這不僅是法律層面的制裁，更是政治層面的明確表態。」

12/25 全台詐欺最新數據

434 1 4829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

內需待振　中國11月規模以上工業企業利潤驟減13.1%

深耕對台軍售！陸官媒起底被制裁美軍火商　產業鏈遭斷絕在華利益

咖啡因風波未停！霸王茶姬股價一度「跌近15%」創上市以來新低

記憶體狂漲　小米17 Ultra全規格貴2千元以上！

日防衛預算「14連增」破紀錄　陸官媒：新軍國主義正加速顯形

陸黨媒提及國眾兩黨彈劾賴清德案　大勢不可逆！武裝台灣必成噩夢

中國國家創投引導基金成立　聚焦積體電路與AI

中國驚見「鰲拜版聖誕老人」！坐「噴火雪橇」飛空中畫面曝光

視力僅剩0.08！　13歲陸生遭班導掌摑致「眼睛九級傷殘」

內需待振　中國11月規模以上工業企業利潤驟減13.1%

深耕對台軍售！陸官媒起底被制裁美軍火商　產業鏈遭斷絕在華利益

咖啡因風波未停！霸王茶姬股價一度「跌近15%」創上市以來新低

記憶體狂漲　小米17 Ultra全規格貴2千元以上！

日防衛預算「14連增」破紀錄　陸官媒：新軍國主義正加速顯形

陸黨媒提及國眾兩黨彈劾賴清德案　大勢不可逆！武裝台灣必成噩夢

中國國家創投引導基金成立　聚焦積體電路與AI

中國驚見「鰲拜版聖誕老人」！坐「噴火雪橇」飛空中畫面曝光

視力僅剩0.08！　13歲陸生遭班導掌摑致「眼睛九級傷殘」

中國驚見「鰲拜版聖誕老人」！

字節「豆包」發表新模型號稱媲美全球頂尖AI 10天後「閃電下架」

中國國家創投引導基金成立　聚焦積體電路與AI

陸「老闆監控軟體」悄悄入侵員工電腦 原理同木馬程式避開防毒系統

「世界最長高速公路」隧道通車

廖雨詩曾見邱垂正　想幫上海台辦主任來台

北京律師警告：朱孝天若舉報不實恐被行拘

霸王茶姬股價一度「跌近15%」

13歲陸生遭班導掌摑致「眼睛九級傷殘」

陸官方制裁20家美軍工企業、10名高管

HR經理冒充同事配偶「誣陷婚外情」

陸官媒：日本新軍國主義正加速顯形

陸黨媒提及國眾兩黨彈劾賴清德案

記憶體狂漲　小米新機全規格貴2千元以上

李成：若能維持10年和平，中美關係有嶄新面貌

李成：若能維持10年和平，中美關係有嶄新面貌

未來5至10年中美關係會有什麼發生？大陸知名中美關係專家李成預測，關鍵在於「防止失控、維持和平」。他指出，只要雙方能在未來十年間避免戰爭與重大衝突，美國對中國的認知將逐步轉變，中美關係也有望擺脫當前緊張對立，呈現出一個「嶄新的面貌」。

陸學者分析美對台軍售2大危險訊號

陸學者分析美對台軍售2大危險訊號

解放軍中將談中美關係進入新階段

解放軍中將談中美關係進入新階段

美對台軍售中方2度不爽：阻擋不了統一

美對台軍售中方2度不爽：阻擋不了統一

川普政府對台軍售 陸外交部：美以台制華絕不會得逞

川普政府對台軍售 陸外交部：美以台制華絕不會得逞

中美關係軍售反制美軍工台海局勢國際制裁

小煜「超辣前妻」深夜全說了！

補教師家族12年受傷500次　詐保2800萬

即／逆轉！賴瑞隆家人衝突認定「非霸凌」

七夕婚才1年4個月！高山一實震撼宣布離婚

「好可憐的警察小姐姐」　合歡山女警都沒移動被關注

王Aden公審女學生　家長還原關鍵真相

摩鐵激鬥人妻賠250萬！台中房仲哥再約她戰溫泉旅館...又賠280萬

無菜單料理「18道不到300塊」！地點曝全笑翻

「只愛DDD」日本留學生是女模！　大尺度辣照曝光

割頸乾哥「賠償一毛都不給」　楊家善款衝到1424萬

職場奴性最強星座Top3

她昔是洗頭小妹　如今成三屆金曲歌后！

夫妻住飯店都在做什麼？　答案爆共鳴

鍾明軒遊歐退稅遭拒！店員「單據打成中國」

王ADEN被砍跨年「接替人選是大咖女歌手」！

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」
玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

