FBI懸賞2.2億追緝！北韓「暗黑銀行家」失蹤　替金正恩購買直升機

▲美國聯邦調查局緝捕號稱「暗黑銀行家」的北韓人士沈賢燮，懸賞金從500萬美元增加到700萬美元。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國司法當局近日懸賞700萬美元緝捕號稱「暗黑銀行家」的北韓（朝鮮）人士沈賢燮（Sim Hyon-Sop，音譯），指控其長期為北韓金正恩政權以加密貨幣洗錢，並透過國際金融體系規避制裁，替北韓採購奢侈品、直升機甚至軍事相關物資。美方研判，沈賢燮是北韓海外非法資金網絡的關鍵人物之一，目前行蹤成謎。

美媒《華爾街日報》引述美國司法部起訴書與國際防制洗錢金融行動工作組織（FATF）資料，美國聯邦調查局（FBI）已將沈賢燮的懸賞金額從500萬美元提高至700萬美元（近新台幣2.2億元），罪名包括共謀銀行詐欺、洗錢以及規避國際對北韓制裁等。

美方研判，沈賢燮1983年出生於平壤，隸屬於已被列入美國制裁名單的朝鮮貿易銀行體系。韓媒《朝鮮日報》指出，沈賢燮長期活躍於中東地區，主要在科威特與阿拉伯聯合大公國（UAE）活動，並以「沈阿里」（Sim Ali）、「沈賀津」（Sim Hajim）等化名行事，對外則使用朝鮮光鮮銀行代表等偽造身分與職稱活動。

他精通英語與中文，畢業於平壤外國語大學，具備在海外操作資金的條件。

▲▼美國聯邦調查局以英、韓文發布通緝，懸賞700萬美元追捕沈賢燮。（圖／翻攝自Instagram）

美方調查顯示，沈賢燮負責將北韓IT人員及駭客透過網路攻擊竊取的加密貨幣進行洗錢。他先將資金分散至多個數位錢包，再轉交給位於阿聯酋或中國的掮客，兌換成美元後，透過多層交易流入香港等地的空殼公司帳戶，藉此切斷與北韓政權的直接連結，以躲避國際制裁。

這些資金並未直接匯回北韓，而是由沈賢燮代為採購所需物資。外媒披露，他曾動用約30萬美元購買直升機，經由俄羅斯哈巴羅夫斯克轉運至北韓，相關資金還曾透過辛巴威一間律師事務所周轉。此外，洗錢所得也被用於購買菸草原料、通訊設備，以及金正恩政權的奢侈品與武器開發用途。

2019年脫北的前北韓駐科威特大使代理劉現祐（前譯柳鉉宇，류현우）受訪時透露，自己在當地與沈賢燮見面超過10次，形容對方是「在阿拉伯地區是最懂洗錢的人物」，其個性圓融、擅長交際，若前往杜拜出差，沈總是駕駛日本豐田陸地巡洋艦（四輪驅動汽車）至機場迎接，生活相當奢華。

▲金正恩透過沈賢燮籌措奢侈品。（圖／達志影像／美聯社）

然而，沈賢燮的資金流向最終仍被盯上。調查指出，其洗錢資金曾透過花旗銀行、摩根大通、德意志銀行及滙豐等歐美大型銀行的結算系統流動。美方掌握，至少有310筆交易經由美國金融體系完成，總金額約7400萬美元（約新台幣23億元）。

阿聯酋已於2019年註銷沈賢燮的居留資格，但因新冠疫情影響而延遲至約3年後才完成遣返。美國財政部研判，沈之後可能前往中國遼寧省丹東活動，但其行蹤尚未獲得證實。中國外交部則回應稱「不了解相關情況」，並反對美方單邊制裁。劉現祐則透露，沈2022年前往丹東後，目前與妻子、獨生女一起生活。

FATF指出，截至去年，在海外替北韓進行洗錢的「暗黑銀行家」人數超過50人，累計為北韓處理的加密貨幣金額高達數十億美元。