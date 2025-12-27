　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

FBI懸賞2.2億追緝！北韓「暗黑銀行家」失蹤　替金正恩購買直升機

▲▼美國聯邦調查局懸賞700萬美元緝捕號稱「暗黑銀行家」的北韓人士沈賢燮。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國聯邦調查局緝捕號稱「暗黑銀行家」的北韓人士沈賢燮，懸賞金從500萬美元增加到700萬美元。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國司法當局近日懸賞700萬美元緝捕號稱「暗黑銀行家」的北韓（朝鮮）人士沈賢燮（Sim Hyon-Sop，音譯），指控其長期為北韓金正恩政權以加密貨幣洗錢，並透過國際金融體系規避制裁，替北韓採購奢侈品、直升機甚至軍事相關物資。美方研判，沈賢燮是北韓海外非法資金網絡的關鍵人物之一，目前行蹤成謎。

美媒《華爾街日報》引述美國司法部起訴書與國際防制洗錢金融行動工作組織（FATF）資料，美國聯邦調查局（FBI）已將沈賢燮的懸賞金額從500萬美元提高至700萬美元（近新台幣2.2億元），罪名包括共謀銀行詐欺、洗錢以及規避國際對北韓制裁等。

美方研判，沈賢燮1983年出生於平壤，隸屬於已被列入美國制裁名單的朝鮮貿易銀行體系。韓媒《朝鮮日報》指出，沈賢燮長期活躍於中東地區，主要在科威特與阿拉伯聯合大公國（UAE）活動，並以「沈阿里」（Sim Ali）、「沈賀津」（Sim Hajim）等化名行事，對外則使用朝鮮光鮮銀行代表等偽造身分與職稱活動。

他精通英語與中文，畢業於平壤外國語大學，具備在海外操作資金的條件。

▲▼美國聯邦調查局以英、韓文發布通緝，懸賞700萬美元追捕沈賢燮。（圖／翻攝自Instagram）

▲▼美國聯邦調查局以英、韓文發布通緝，懸賞700萬美元追捕沈賢燮。（圖／翻攝自Instagram）

▲▼美國聯邦調查局以英、韓文發布通緝，懸賞700萬美元追捕沈賢燮。（圖／翻攝自Instagram）

美方調查顯示，沈賢燮負責將北韓IT人員及駭客透過網路攻擊竊取的加密貨幣進行洗錢。他先將資金分散至多個數位錢包，再轉交給位於阿聯酋或中國的掮客，兌換成美元後，透過多層交易流入香港等地的空殼公司帳戶，藉此切斷與北韓政權的直接連結，以躲避國際制裁。

這些資金並未直接匯回北韓，而是由沈賢燮代為採購所需物資。外媒披露，他曾動用約30萬美元購買直升機，經由俄羅斯哈巴羅夫斯克轉運至北韓，相關資金還曾透過辛巴威一間律師事務所周轉。此外，洗錢所得也被用於購買菸草原料、通訊設備，以及金正恩政權的奢侈品與武器開發用途。

2019年脫北的前北韓駐科威特大使代理劉現祐（前譯柳鉉宇，류현우）受訪時透露，自己在當地與沈賢燮見面超過10次，形容對方是「在阿拉伯地區是最懂洗錢的人物」，其個性圓融、擅長交際，若前往杜拜出差，沈總是駕駛日本豐田陸地巡洋艦（四輪驅動汽車）至機場迎接，生活相當奢華。

▲▼北韓最高領導人金正恩3日出席北京天安門閱兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正恩透過沈賢燮籌措奢侈品。（圖／達志影像／美聯社）

然而，沈賢燮的資金流向最終仍被盯上。調查指出，其洗錢資金曾透過花旗銀行、摩根大通、德意志銀行及滙豐等歐美大型銀行的結算系統流動。美方掌握，至少有310筆交易經由美國金融體系完成，總金額約7400萬美元（約新台幣23億元）。

阿聯酋已於2019年註銷沈賢燮的居留資格，但因新冠疫情影響而延遲至約3年後才完成遣返。美國財政部研判，沈之後可能前往中國遼寧省丹東活動，但其行蹤尚未獲得證實。中國外交部則回應稱「不了解相關情況」，並反對美方單邊制裁。劉現祐則透露，沈2022年前往丹東後，目前與妻子、獨生女一起生活。

FATF指出，截至去年，在海外替北韓進行洗錢的「暗黑銀行家」人數超過50人，累計為北韓處理的加密貨幣金額高達數十億美元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 1 4829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本人也嚇到！一票人「搭機回台冷爆」　網曝原因
賴瑞隆兒校園爭議時間軸曝！雙方3共識「非霸凌」　懶人包一次看
林聰明沙鍋魚頭有超大蟑螂　業者公布調查報告
王ADEN被砍跨年「接替人選是大咖女歌手」！　網瘋讚：好太多

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烤章魚燒全程「竟是親手畫的」　日廚神技狂吸160萬人朝聖

雪板飛走、人被吹趴！北海道「二世谷」遇暴風雪　遊客驚恐逃生

FBI懸賞2.2億追緝！北韓「暗黑銀行家」失蹤　替金正恩購買直升機

收1人賺320萬！美遣返非法移民「這國」點頭接手　爽拿2.4億元

25歲男約炮遭「變態殺人魔」砍斷GG吃掉　屍體倒掛性愛地牢

好市多活龍蝦「整車被偷」！損失1200多萬　驚動FBI介入調查

快訊／柬泰簽署聯合聲明　今12時起正式停火

2026美中恐再翻臉！　美議員集體示警「點名台海是關鍵」

陰莖僅2.5公分！　36歲男擁「全球最小GG」認了：這輩子沒進去過

中國漁船越境非法捕魚　南韓海警出手了！

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

黃金獵犬聽爸呼喚卻找不到人　焦急來回搜索喊三次才發現XD

北捷北門站乘客大奔逃　鞋子、行李灑滿地　專家提醒3步驟保命

歲末獻祝福！馬太鞍教會90周年 麥當勞與音樂家牽起部落溫暖

潘瑋柏直播簽名「餓到向粉絲求救」　被提醒「不要簽錯」下秒就出包！XD

理賠喬不攏！女壽險公司大廳「亮刀」嗆聲　驚險壓制畫面曝

烤章魚燒全程「竟是親手畫的」　日廚神技狂吸160萬人朝聖

雪板飛走、人被吹趴！北海道「二世谷」遇暴風雪　遊客驚恐逃生

FBI懸賞2.2億追緝！北韓「暗黑銀行家」失蹤　替金正恩購買直升機

收1人賺320萬！美遣返非法移民「這國」點頭接手　爽拿2.4億元

25歲男約炮遭「變態殺人魔」砍斷GG吃掉　屍體倒掛性愛地牢

好市多活龍蝦「整車被偷」！損失1200多萬　驚動FBI介入調查

快訊／柬泰簽署聯合聲明　今12時起正式停火

2026美中恐再翻臉！　美議員集體示警「點名台海是關鍵」

陰莖僅2.5公分！　36歲男擁「全球最小GG」認了：這輩子沒進去過

中國漁船越境非法捕魚　南韓海警出手了！

2026馬年發財密技！跨年夜握關鍵金額　小孟老師：大發八方財

政院修兩岸條例限制立委赴陸　國民黨團嗆：賴清德連陳水扁都不如

SISTAR韶宥瘦到剩骨頭！人生最低體重49kg　身材小1號近況曝

亞尼克X金家ㄟ推「濟州橘風巧克力生乳捲」　還有4款柑橘甜點

中方制裁美軍火商「斷後路」　警告涉台軍售執迷不悟遭更致命打擊

賴瑞隆兒校園爭議時間軸曝！雙方3共識「非霸凌」　懶人包一次看

烤章魚燒全程「竟是親手畫的」　日廚神技狂吸160萬人朝聖

雪板飛走、人被吹趴！北海道「二世谷」遇暴風雪　遊客驚恐逃生

內需待振　中國11月規模以上工業企業利潤驟減13.1%

台鐵調漲「客運收入增26億」　事故、行車異常下降

EPIK HIGH路邊遇到小學生　給零用錢花突然行大禮XD

國際熱門新聞

日本高速公路50車追撞　至少1死26傷

Google送大禮！台灣人可望抹去「黑歷史」

男子持AK-47闖超市瘋狂掃射　人群尖叫驚逃

日本面具男持刀砍人！增至「15人受傷」　

普丁不排斥交換領土　但要整個頓巴斯

全球首認！　以色列承認：索馬利蘭為「獨立主權國家」

快訊／烏克蘭首都基輔遭大規模空襲

「飯糰正妹」11年前是頂級女優　老司機一眼認出

中、美、日都輸了！一國人狂買台灣房產

快訊／日本爆「15車連環撞」嚴重車禍

寧可在家追劇！美國人跨年不想出門

機上最爽睡姿　專家警告恐致命

陰莖僅2.5cm　36歲男認了：這輩子沒進去過

美產能拉警報　對台軍售未交付近7000億元

更多熱門

相關新聞

好市多龍蝦「整車被偷」　驚動FBI

好市多龍蝦「整車被偷」　驚動FBI

美國麻州一批活龍蝦準備運往好市多（Costco），未料卻在中途遭竊，損失金額高達40萬美元（約新台幣1255萬元），甚至驚動聯邦調查局（FBI）介入調查，但目前尚未宣布逮捕消息。

陰莖僅2.5cm　36歲男認了：這輩子沒進去過

陰莖僅2.5cm　36歲男認了：這輩子沒進去過

中國漁船越境非法捕魚　南韓海警出手了！

中國漁船越境非法捕魚　南韓海警出手了！

30歲台男「在日本詐騙」被逮！

30歲台男「在日本詐騙」被逮！

日本靜岡工廠砍人15傷！兇手是前員工

日本靜岡工廠砍人15傷！兇手是前員工

關鍵字：

日韓要聞北美要聞北韓朝鮮沈賢燮Sim Hyon-Sop美國聯邦調查局FBI

讀者迴響

熱門新聞

小煜「超辣前妻」深夜全說了！

補教師家族12年受傷500次　詐保2800萬

即／逆轉！賴瑞隆家人衝突認定「非霸凌」

七夕婚才1年4個月！高山一實震撼宣布離婚

「好可憐的警察小姐姐」　合歡山女警都沒移動被關注

王Aden公審女學生　家長還原關鍵真相

摩鐵激鬥人妻賠250萬！台中房仲哥再約她戰溫泉旅館...又賠280萬

無菜單料理「18道不到300塊」！地點曝全笑翻

「只愛DDD」日本留學生是女模！　大尺度辣照曝光

割頸乾哥「賠償一毛都不給」　楊家善款衝到1424萬

職場奴性最強星座Top3

她昔是洗頭小妹　如今成三屆金曲歌后！

夫妻住飯店都在做什麼？　答案爆共鳴

鍾明軒遊歐退稅遭拒！店員「單據打成中國」

王ADEN被砍跨年「接替人選是大咖女歌手」！

更多

最夯影音

更多
Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」
玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面