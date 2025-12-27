25歲男約炮遭「變態殺人魔」砍斷GG吃掉　屍體倒掛性愛地牢

▲貝肯慘遭約會對象虐殺。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

美國密西根州一名25歲男子凱文貝肯（Kevin Bacon）透過交友軟體Grindr認識53歲的約會對象馬克拉通斯基（Mark Latunski），沒想到卻慘遭對方性侵後殺害。兇手手段兇殘，不但將他割喉，還砍下死者的生殖器食用，震驚當地社會。

根據《每日星報》報導，25歲被害男子貝肯是一名髮型設計師，他2019年的聖誕夜透過Grindr認識拉通斯基，豈知兩人相約見面後，貝肯就再也沒有回家。隔日聖誕節早晨，貝肯的家人發現他缺席家庭聚餐且失聯，立即報警處理。

貝肯失蹤後，他的室友向警方透露，平安夜當晚他說自己要與一名在Grindr上認識的人見面，警方循線追查至拉通斯基住處，並發現了令人毛骨悚然的犯罪現場。當警方趕往現場時，貝肯的屍體被倒掛在地下室天花板上，身上遭受多處刀傷，喉嚨被割開。更令人震驚的是，拉通斯基承認自己切下被害人部分生殖器官並食用。

更令人震驚的是，警方調查發現，這並非拉通斯基首次犯案。早在這起2019年的謀殺案之前，他已被警方監控數個月，先前曾有多名透過Grindr與拉通斯基認識的對象從他家脫逃。

其中一名男子半夜爬牆逃離並報警，指出自己在拉通斯基家的地下室遭皮革腳鐐和鐵鍊束縛。另一名受害者僅穿著皮裙逃出，還被拉通斯基追趕。然而這些受害者卻都拒絕對拉通斯基提告，聲稱他們的親密接觸是「雙方同意」的，只是後來「受到驚嚇」才離開。

2022年9月，就在陪審團審理即將開始的幾周前，拉通斯基在西亞瓦西郡法院承認一級謀殺和屍體肢解罪名，此舉違背了他律師團隊的建議。

法官2022年12月15日判處拉通斯基終身監禁且不得假釋，另外還有11個月的屍體肢解罪刑期併行執行。