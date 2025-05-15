川普宣布「全面解除」敘利亞制裁　美官員傻眼：看記者會才知

▲川普宣布將解除對敘利亞長達數十年的全面制裁。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）日前在沙烏地阿拉伯公開宣布，將解除對敘利亞長達數十年的全面制裁，讓外界譁然。但最震驚的不只是外部盟友，就連美國政府內部負責執行相關政策的官員們，也是一頭霧水，直到消息公布才發現川普已宣布決定。

據《路透社》報導，多位知情官員透露，川普的突發決策，讓國務院和財政部高層紛紛陷入混亂，緊急討論該如何解除這些層層累積的制裁。

據了解，白宮事前完全沒有下達備忘錄或政策指令，也未通知任何主管單位要提前準備，連協助制定政策的核心人員都是從總統記者會上得知這項重磅消息。

一名高層官員坦言，「大家都在努力想辦法，總統突然宣布要解除制裁，誰都沒接到任何風聲。」川普風格向來以突襲、戲劇性決策著稱，這回不僅讓盟國措手不及，連白宮、國務院、財政部幕僚都只能邊看新聞邊搖頭。

其實早在前總統阿賽德（Bashar al-Assad）去年底下台後，美國國務院與財政部就針對可能解除敘利亞制裁的情境進行討論，但高層始終遲未拍板。

儘管近期土耳其、沙烏地阿拉伯曾向川普提議解除制裁，甚至有敘利亞官員赴美積極遊說，真正的決策過程依然保密到家，讓執行單位毫無心理準備。

目前美國對敘利亞的制裁牽涉多道法規，包含近年通過、針對協助敘政府的外國機構實施的「凱撒法案」（Caesar Act），解除起來複雜又困難。專家也坦言，不太可能一次就全數撤銷，有些涉及特定恐怖行為的對象仍會維持制裁。

白宮則強調，川普此舉是希望為敘利亞帶來重生契機，但真正執行細節，還有待跨部門、國會後續協調，內部疑慮也尚未完全釐清。