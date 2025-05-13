　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

17歲少女車上遭3男性侵　同行好友「被推下車」拋棄在路邊亡

▲▼性侵,家暴,暴力。（示意圖／達志影像）

▲少女同行的朋友被推下車，遭3男性侵。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

印度北方邦傳出一起性侵案件，1名17歲少女與朋友一起搭車時，遭到3名男子性侵，3名男子為了不讓隨行的朋友礙事，中途直接把人推下車，導致對方重傷不治身亡。

事件6日發生在北方邦大諾伊達市(Greater Noida)，17歲少女表示，她與凶嫌認識，2名男子桑迪普(Sandeep)與阿米特(Amit)以介紹工作為由，晚間8時開車載走她與19歲女性好友，要送她們前往勒克瑙市(Lucknow)。

受害少女表示，途中阿米特的男性朋友高拉夫(Gaurav)也上車，後來3人停下來去商店買酒，再上車時發生衝突，3名男子便將19歲女子推下車，仍在車內的她遭到3人性侵，後來當車子抵達布蘭德舍赫爾縣(Bulandshahr)的庫爾賈(Khurja)時，她趁機逃跑。

警方接到少女報案後立即展開追查，發現被扔下車的19歲女子因為傷重身亡，在追捕過程中還與3名凶嫌發生槍戰，桑迪普與高拉夫被捕時腿部中彈，同時在車上找到非法槍枝與彈藥，3人均已落網，案件正在調查中。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，性侵害就是犯罪，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
570 3 3240 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／NONO判2年6月！受害化妝師「罹癌一度撐不住」發聲：死
NONO涉侵犯6女「僅1案被判刑」！法院曝關鍵
搭機開玩笑「行李有炸彈」　39歲男下場慘了
警狂追沒戴安全帽騎士！撞BMW害駕駛成植物人　2女獲國賠66
錄完節目成獵物！正妹遭NONO淫辱慘況曝
快訊／鉛球冠軍3刀狠殺儀隊前女友　穿心割破動脈
離譜！台女闖日飯店浴場偷拍　21張照片全PO網惹眾怒
快訊／勇士崩盤危機！　慘遭聽牌

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

兒高中畢業典禮當天　42歲爸突殺死全家「一家四口陳屍家中」

年輕女夜間走在街上　被「陌生男問路」瞬間強擄上車畫面曝

鄰居地板下傳喵喵聲救出「受困3周貓咪」　主人：啤酒救了牠

民宿望出去就有知名美景　女抵達現場傻眼：窗外只有一張海報

男鄉間散步突然發現寶物　挖出2000年前「1469枚古羅馬硬幣」

主人要求安樂死小狗　「善良獸醫拒絕」8年後現況曝：最棒決定

每年購美600萬噸天然氣！台灣擬投資阿拉斯加天然氣　占產能3成

互降115％還不夠？　耶魯：美國關稅率17.8%「近百年最高」

鋰電池狂燒！南韓大型物流中心烈火　消防緊急疏散178名員工

約網友「性侵12歲女童」還拍片　戀童噁男被求判107年關到死

豬哥亮離世8年AI復活！　陳亞蘭.王彩樺當場淚崩

媽問兒的胎內記憶傻眼↓ 老天爺說我太吵踢我下來

【犯錯了？】高中老師等朋友下班 習慣性插手一臉超嚴肅XD

搭私人飛機抵台！ #黃仁勳 妻子、兒女快閃現身

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【最完美的理由】當你不想去一個局...只好用洗衣機製造「心電圖聲」婉拒

【這我可不哄】嬰兒哭鬧狗叔在旁眼神滿滿無奈

【第一視角】苗62線天降恐怖「石雨」　騎士S型躲閃險遭砸

【全部起床重睡】男熱情打招呼...狗狗們驚醒爆氣狂叫！

爸騎重機在前方！母女車內爭老公　網笑：真的老婆是那台坐騎

每年購美600萬噸天然氣！台灣擬投資阿拉斯加天然氣　占產能3成

互降115％還不夠？　耶魯：美國關稅率17.8%「近百年最高」

鋰電池狂燒！南韓大型物流中心烈火　消防緊急疏散178名員工

約網友「性侵12歲女童」還拍片　戀童噁男被求判107年關到死

快訊／廣島大學校內發現「未爆彈」！現場緊急封鎖　宣布停課

17歲少女車上遭3男性侵　同行好友「被推下車」拋棄在路邊亡

「日本7月大地震」謠言瘋傳！　旅遊業證實：訂單大減

擊落馬航MH17釀298死　ICAO裁定：俄羅斯需負責

兒高中畢業典禮當天　42歲爸突殺死全家「一家四口陳屍家中」

美中互降關稅「消費者有感嗎？」　5大QA一次看

台南幽靈連署！國民黨中央藏鏡人曝　涉案黨工幾乎全認罪

清潔人員爬堤防撿垃圾險象環生　屏東縣科技大執法

獨家／NONO被判2年6月！受害化妝師「罹癌一度撐不住」發聲：死磕到底

每年購美600萬噸天然氣！台灣擬投資阿拉斯加天然氣　占產能3成

NONO涉對6女伸狼爪「僅1案被判刑」！法院曝關鍵：均單一指述

川普關稅戰害傳產老闆不舉　醫揭「心因性勃起障礙」3原因

Skoda「新RS性能電動車」發表！340匹馬力、再添雙向充電功能

為買大餅車停斑馬線！倒退嚕又鬼切　遭擋駕駛：誰給你的勇氣？

《拜託戒酒吧》秀英再穿學生制服！好身材方法公開　早餐以蛋白質為主

互降115％還不夠？　耶魯：美國關稅率17.8%「近百年最高」

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

國際熱門新聞

AI：妳老公出軌了！人妻崩潰提離婚

BBC分析年輕人為何瘋「白沙屯媽祖」

阿根廷地下室驚人發現「83箱納粹遺產」

擊落馬航釀298死　ICAO裁定：俄羅斯需負責

墨西哥爆當街槍殺女市長候選人

趙麗穎形塑陸劇「大女主」面貌？

中國點頭打擊芬太尼！川普曝將通話習近平

川普突然提統一　國務院：對台政策不變

五六年級生慘到爆　經濟學人揭血淚處境

即／廣島大學校內發現「未爆彈」！緊急停課

美中互降關稅！美股狂飆逾1100點　台積電ADR勁揚近6%

快訊／美國宣布　對中國關稅從145%降至30%

鋰電池狂燒！南韓大型物流中心烈火急撤

菲前總統杜特蒂獄中當選市長　選舉淪代理戰

更多熱門

相關新聞

婦科醫性侵病患　衛福部：啟動懲戒委員會

婦科醫性侵病患　衛福部：啟動懲戒委員會

台大醫院一名黃姓婦產科住院醫師趁值勤急診工作時，性侵來就診的年輕女子小芳（化名），全案經台北地院審理，法官認為黃男犯後毫無悔意，處3年徒刑。對此，衛福部次長林靜儀今在臉書表示，醫事司將發文請地方衛生局啟動醫師懲戒委員會。

日籍男性侵酒醉第三性公關　二審獲緩刑

日籍男性侵酒醉第三性公關　二審獲緩刑

印巴停火　莫迪：只是暫停攻擊

印巴停火　莫迪：只是暫停攻擊

男醫性侵女病患　女醫：醫學會不管品格的嗎

男醫性侵女病患　女醫：醫學會不管品格的嗎

婦科醫性侵病患遭台大記過　衛福部研議修法揭露加害者

婦科醫性侵病患遭台大記過　衛福部研議修法揭露加害者

關鍵字：

性侵印度少女北方邦Greater NoidaKhurja

讀者迴響

熱門新聞

王文洋包養163公分嫩妹　身分起底相差40歲

即／色魔NONO侵犯6女　嗆「沒射精不算」今重判

王文洋「桃色劫」盤點！　名媛勒索320萬最終成植物人

李唯楓「被隱婚妻轟出門」哭了！離婚3原因曝光

京城銀行599億賣出併入永豐金　成立77年將告別台股

AI：妳老公出軌了！人妻崩潰提離婚

大地震前兆？果園上萬「馬陸」大爆發

王文洋「包養嫩女」照片曝光！　布局縝密告索10億

第6代「大改款TOYOTA RAV4來了」首度預告

黃仁勳專機抵台後又閃電離台　輝達總部有意設花博

一早開議竟無人在場　韓國瑜怒：請自重

爸答應喝完最後一瓶酒！全家見巨人版本尊傻眼

正宮怒了！公開霖霖「吃老公小頭」鐵證

罷團在苗栗踢鐵板！連署截止未達法定門檻

性侵女病患　台大住院醫仍在看診？婦產科：已請辭

更多

最夯影音

更多

豬哥亮離世8年AI復活！　陳亞蘭.王彩樺當場淚崩

媽問兒的胎內記憶傻眼↓ 老天爺說我太吵踢我下來

【犯錯了？】高中老師等朋友下班 習慣性插手一臉超嚴肅XD

搭私人飛機抵台！ #黃仁勳 妻子、兒女快閃現身

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面