17歲少女車上遭3男性侵　同行好友「被推下車」拋棄在路邊亡

▲少女同行的朋友被推下車，遭3男性侵。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

印度北方邦傳出一起性侵案件，1名17歲少女與朋友一起搭車時，遭到3名男子性侵，3名男子為了不讓隨行的朋友礙事，中途直接把人推下車，導致對方重傷不治身亡。

事件6日發生在北方邦大諾伊達市(Greater Noida)，17歲少女表示，她與凶嫌認識，2名男子桑迪普(Sandeep)與阿米特(Amit)以介紹工作為由，晚間8時開車載走她與19歲女性好友，要送她們前往勒克瑙市(Lucknow)。

受害少女表示，途中阿米特的男性朋友高拉夫(Gaurav)也上車，後來3人停下來去商店買酒，再上車時發生衝突，3名男子便將19歲女子推下車，仍在車內的她遭到3人性侵，後來當車子抵達布蘭德舍赫爾縣(Bulandshahr)的庫爾賈(Khurja)時，她趁機逃跑。

警方接到少女報案後立即展開追查，發現被扔下車的19歲女子因為傷重身亡，在追捕過程中還與3名凶嫌發生槍戰，桑迪普與高拉夫被捕時腿部中彈，同時在車上找到非法槍枝與彈藥，3人均已落網，案件正在調查中。

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