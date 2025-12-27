憑空多出iPhone訂單　屏東里港警連破假客服詐騙

▲里港警方兩日拆穿兩件詐騙案。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

詐騙手法不斷翻新，連「訂單通知」與「小額借貸」都成陷阱。里港警分局近日接連受理兩起詐騙諮詢案件，一名女子突收「先買後付」iPhone 訂單郵件，另一名女子在抖音認識友人後被引導至 LINE 借貸，皆察覺有異即向警方求證。員警即時拆解詐騙話術，成功攔阻民眾被騙。

里港警分局九如分駐所於12月25、26日接連成功攔阻兩起詐騙案件；第1起發生於25日18時許，警員陳俊嘉、蘇憲榮擔服勤務時，一名32歲劉姓女子神情緊張前來派出所諮詢，表示稍早收到一封電子郵件，內容顯示其透過「Qaw先買後付」服務訂購一支iPhone 16e，金額新臺幣15,176元，惟本人並未進行任何消費，擔心帳戶遭盜用或涉及不明金流，遂請求警方協助查證。

經員警檢視該電子郵件內容，發現該信件以高價3C產品訂單為誘因，刻意營造緊急情境，並引導點選「聯絡客服」連結，實際上卻跳轉至LINE通訊軟體加入疑似假冒客服帳號，屬近期新型詐騙手法。詐騙集團常以假Email搭配假LINE客服，誘使民眾誤信訂單成立，進而提供個人資料或依指示操作金流。員警隨即向劉女說明詐騙流程，並協助其查詢相關案例比對，劉女確認手法高度相似後，始知係詐騙集團所為，所幸即時求證，未依指示操作，亦未造成任何損失。

另一起案件發生於26日13時許，九如分駐所警員鍾偉成、鄭智謙擔服勤務時，一名40歲杜姓女子前來派出所諮詢，表示先前於抖音平臺認識友人，並被介紹至LINE平臺進行小額借貸，因急需用錢而與對方接洽，對方卻以其「操作失誤」為由，要求先匯款新臺幣2萬元，否則須支付違約金，杜女心生疑慮，遂前來請警方協助查證。

經員警檢視抖音及LINE對話內容後，研判為典型假借貸詐騙手法，詐騙集團藉由製造操作失誤情境，並利用民眾害怕違約、急需用錢的心理，誘導其依指示匯款。員警向杜女詳細說明詐騙流程，並協助查詢相關詐騙案例供其比對，杜女確認手法相符後，立即停止聯繫，成功避免受騙。

里港警分局分局長邱逸樵表示，警方及合法業者不會透過電子郵件要求改以LINE聯繫客服，也不會要求民眾提供個人資料或操作金融帳戶；另合法借貸管道亦不會透過LINE私下辦理或要求先行匯款。民眾如接獲可疑消費通知或借貸訊息，應循官方網站或正式客服管道查證，切勿點擊不明連結。如有疑問，可隨時撥打165反詐騙專線或就近向警方諮詢，共同防範詐騙，守護自身財產安全。