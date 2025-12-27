　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

憑空多出iPhone訂單　屏東里港警連破假客服詐騙

▲里港警方兩日拆穿兩件詐騙案。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警方兩日拆穿兩件詐騙案。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

詐騙手法不斷翻新，連「訂單通知」與「小額借貸」都成陷阱。里港警分局近日接連受理兩起詐騙諮詢案件，一名女子突收「先買後付」iPhone 訂單郵件，另一名女子在抖音認識友人後被引導至 LINE 借貸，皆察覺有異即向警方求證。員警即時拆解詐騙話術，成功攔阻民眾被騙。

▲里港警方兩日拆穿兩件詐騙案。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警方兩日拆穿兩件詐騙案。（圖／記者陳崑福翻攝）

里港警分局九如分駐所於12月25、26日接連成功攔阻兩起詐騙案件；第1起發生於25日18時許，警員陳俊嘉、蘇憲榮擔服勤務時，一名32歲劉姓女子神情緊張前來派出所諮詢，表示稍早收到一封電子郵件，內容顯示其透過「Qaw先買後付」服務訂購一支iPhone 16e，金額新臺幣15,176元，惟本人並未進行任何消費，擔心帳戶遭盜用或涉及不明金流，遂請求警方協助查證。

經員警檢視該電子郵件內容，發現該信件以高價3C產品訂單為誘因，刻意營造緊急情境，並引導點選「聯絡客服」連結，實際上卻跳轉至LINE通訊軟體加入疑似假冒客服帳號，屬近期新型詐騙手法。詐騙集團常以假Email搭配假LINE客服，誘使民眾誤信訂單成立，進而提供個人資料或依指示操作金流。員警隨即向劉女說明詐騙流程，並協助其查詢相關案例比對，劉女確認手法高度相似後，始知係詐騙集團所為，所幸即時求證，未依指示操作，亦未造成任何損失。

另一起案件發生於26日13時許，九如分駐所警員鍾偉成、鄭智謙擔服勤務時，一名40歲杜姓女子前來派出所諮詢，表示先前於抖音平臺認識友人，並被介紹至LINE平臺進行小額借貸，因急需用錢而與對方接洽，對方卻以其「操作失誤」為由，要求先匯款新臺幣2萬元，否則須支付違約金，杜女心生疑慮，遂前來請警方協助查證。

經員警檢視抖音及LINE對話內容後，研判為典型假借貸詐騙手法，詐騙集團藉由製造操作失誤情境，並利用民眾害怕違約、急需用錢的心理，誘導其依指示匯款。員警向杜女詳細說明詐騙流程，並協助查詢相關詐騙案例供其比對，杜女確認手法相符後，立即停止聯繫，成功避免受騙。

里港警分局分局長邱逸樵表示，警方及合法業者不會透過電子郵件要求改以LINE聯繫客服，也不會要求民眾提供個人資料或操作金融帳戶；另合法借貸管道亦不會透過LINE私下辦理或要求先行匯款。民眾如接獲可疑消費通知或借貸訊息，應循官方網站或正式客服管道查證，切勿點擊不明連結。如有疑問，可隨時撥打165反詐騙專線或就近向警方諮詢，共同防範詐騙，守護自身財產安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 1 4829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本人也嚇到！一票人「搭機回台冷爆」　網曝原因
賴瑞隆兒校園爭議時間軸曝！雙方3共識「非霸凌」　懶人包一次看
林聰明沙鍋魚頭有超大蟑螂　業者公布調查報告
王ADEN被砍跨年「接替人選是大咖女歌手」！　網瘋讚：好太多

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

憑空多出iPhone訂單　屏東里港警連破假客服詐騙

桃園獨居男上廁所摔破頭　警消合力破窗救人

東亞足聯錦標賽奪冠　花蓮4小將同隊拼出亮眼成績

打造安全旅遊島！小琉球封路大臨檢　查獲12件未戴安全帽

桃園百倍奉還活動倒數　市民卡APP加碼抽萬元儲值金

全國技藝競賽異　桃園學子奪30面金手獎創佳績

公費新冠疫苗　投縣開放半歲以上即可接種

合歡山賞雪　元旦至3／1重點路段交管公告

從新營瓦斯氣爆談起　南消一大上節目宣導瓦斯與居家防災安全

禁大型行李箱、腳架、長梯入場　南瀛草地音樂會、跨年晚會強化安檢

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

黃金獵犬聽爸呼喚卻找不到人　焦急來回搜索喊三次才發現XD

北捷北門站乘客大奔逃　鞋子、行李灑滿地　專家提醒3步驟保命

歲末獻祝福！馬太鞍教會90周年 麥當勞與音樂家牽起部落溫暖

潘瑋柏直播簽名「餓到向粉絲求救」　被提醒「不要簽錯」下秒就出包！XD

理賠喬不攏！女壽險公司大廳「亮刀」嗆聲　驚險壓制畫面曝

憑空多出iPhone訂單　屏東里港警連破假客服詐騙

桃園獨居男上廁所摔破頭　警消合力破窗救人

東亞足聯錦標賽奪冠　花蓮4小將同隊拼出亮眼成績

打造安全旅遊島！小琉球封路大臨檢　查獲12件未戴安全帽

桃園百倍奉還活動倒數　市民卡APP加碼抽萬元儲值金

全國技藝競賽異　桃園學子奪30面金手獎創佳績

公費新冠疫苗　投縣開放半歲以上即可接種

合歡山賞雪　元旦至3／1重點路段交管公告

從新營瓦斯氣爆談起　南消一大上節目宣導瓦斯與居家防災安全

禁大型行李箱、腳架、長梯入場　南瀛草地音樂會、跨年晚會強化安檢

2026馬年發財密技！跨年夜握關鍵金額　小孟老師：大發八方財

政院修兩岸條例限制立委赴陸　國民黨團嗆：賴清德連陳水扁都不如

SISTAR韶宥瘦到剩骨頭！人生最低體重49kg　身材小1號近況曝

亞尼克X金家ㄟ推「濟州橘風巧克力生乳捲」　還有4款柑橘甜點

中方制裁美軍火商「斷後路」　警告涉台軍售執迷不悟遭更致命打擊

賴瑞隆兒校園爭議時間軸曝！雙方3共識「非霸凌」　懶人包一次看

烤章魚燒全程「竟是親手畫的」　日廚神技狂吸160萬人朝聖

雪板飛走、人被吹趴！北海道「二世谷」遇暴風雪　遊客驚恐逃生

內需待振　中國11月規模以上工業企業利潤驟減13.1%

台鐵調漲「客運收入增26億」　事故、行車異常下降

【也太乖了吧～】幼貓享受高級SPA　全程無辜臉萌度破表XD

地方熱門新聞

從新營瓦斯氣爆談起南消一大上節目宣導瓦斯與居家防災安全

桃園百倍奉還活動倒數　市民卡APP加碼抽

桃園學子奪30面金手獎創佳績

南投縣公告115年合歡山雪季注意事項

公費新冠疫苗開放半歲以上即可接種

綠營內部民調差距拉近林俊憲衝刺初選議員站路口展現團結戰力

禁大型行李箱、腳架、長梯入場南瀛草地音樂會、跨年晚會強化安檢

田中購物節開跑！高鐵彰化站人龍爆棚

就職七周年　徐榛蔚年年增加婦幼福利

琉球桌遊店、酒吧全掃　東港警封路大臨檢

溪湖將迎來24年大醮　消防超前部署

科技藝術打造沈浸式體驗《流光藝境》駁二開展

信義鄉農會踏雪尋梅活動12／27登場

朴子警肩燈提升警力辨識度　強化節慶維安

更多熱門

相關新聞

LINE公布「5大盜帳號手法」超猖獗　這動作是大忌！

LINE公布「5大盜帳號手法」超猖獗　這動作是大忌！

通訊軟體LINE官方昨日公布，五大常見的詐騙手法，表示雖然手法不斷推陳出新，但其核心套路依然是透過對話或偽冒的釣魚網頁，誘騙用戶填寫資料，而至關重要的是「LINE簡訊認證碼」，一旦交出這個認證碼，用戶的帳號就會立刻被盜。LINE也強調，認證碼只有在用戶「移動帳號」時才需要輸入。

屏東市2天3起重大車禍　警籲遠離大車

屏東市2天3起重大車禍　警籲遠離大車

國中生網購帳戶突遭「凍結」　阿嬤急求助警阻詐

國中生網購帳戶突遭「凍結」　阿嬤急求助警阻詐

北市知名餐酒館招牌突掉落　1車遭砸畫面曝

北市知名餐酒館招牌突掉落　1車遭砸畫面曝

民眾接到”檢察官”來電 警確認又是假檢警

民眾接到”檢察官”來電 警確認又是假檢警

關鍵字：

詐騙手法假訂單借貸陷阱LINE客服警方提醒

讀者迴響

熱門新聞

小煜「超辣前妻」深夜全說了！

補教師家族12年受傷500次　詐保2800萬

即／逆轉！賴瑞隆家人衝突認定「非霸凌」

七夕婚才1年4個月！高山一實震撼宣布離婚

「好可憐的警察小姐姐」　合歡山女警都沒移動被關注

王Aden公審女學生　家長還原關鍵真相

摩鐵激鬥人妻賠250萬！台中房仲哥再約她戰溫泉旅館...又賠280萬

無菜單料理「18道不到300塊」！地點曝全笑翻

「只愛DDD」日本留學生是女模！　大尺度辣照曝光

割頸乾哥「賠償一毛都不給」　楊家善款衝到1424萬

職場奴性最強星座Top3

她昔是洗頭小妹　如今成三屆金曲歌后！

夫妻住飯店都在做什麼？　答案爆共鳴

鍾明軒遊歐退稅遭拒！店員「單據打成中國」

王ADEN被砍跨年「接替人選是大咖女歌手」！

更多

最夯影音

更多
Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」
玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面