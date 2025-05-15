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川普、敘利亞總統破冰會晤　他曾是恐怖份子「遭美通緝」懸賞3億

▲▼ 美國總統川普14日與敘利亞過渡總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）會面。（圖／路透）

▲美國總統川普14日與敘利亞過渡總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）會面。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普14日睽違25年與敘利亞過渡總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）會晤，並宣布取消對敘利亞的所有制裁。事實上，夏拉在6個月前還名列美國通緝名單上，懸賞1000萬美元（約台幣3億元），如今卻和川普握手破冰，震撼國際。

根據CNN報導，川普訪問沙烏地阿拉伯首都利雅德期間會見夏拉，成為25年來與敘利亞領導人會面的首位美國總統。夏拉去年12月帶領反對勢力推翻長期執政的敘利亞前總統阿塞德（Bashar al-Assad），並持續呼籲國際解除對敘制裁。

值得注意的是，夏拉過去曾是敘利亞蓋達分支「努斯拉陣線」（Al Nusra Front）領袖，涉嫌策劃多起自殺炸彈攻擊，於2013年被美國列入「全球特別指定恐怖分子名單」（Specially Designated Global Terrorist list），懸賞金額高達1000萬美元，直到去年12月底才解除。

▲▼敘利亞臨時總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）。（圖／路透）

▲美國對夏拉的通緝直到去年12月才解除。（圖／路透）

此次會面不僅象徵兩國斷裂25年的高層互動破冰，也為敘利亞政權帶來重返國際舞台的機會。川普當場宣布解除美國對敘利亞實施數十年的經濟制裁，並獲得沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）全力背書，會場更爆出長達40秒的掌聲。

敘利亞外交部形容此舉為「關鍵轉折點」，沙拉更承諾將與美國合作，包括與以色列關係正常化、驅逐境內外來武裝分子，並協助防堵伊斯蘭國（ISIS）死灰復燃。川普則稱讚夏拉是有魅力的年輕領袖、擁有戰士般的堅強過去，看好他有望讓敘利亞重新站起來。

消息傳回敘利亞後，當地多座城市響起煙火慶祝，街頭甚至豎起感謝川普與沙烏地王儲的廣告看板，民眾紛紛表達樂觀與期待。自1970年代以來長期生活在制裁下的拉尼姆・薩哈爾（Ranim Sakhal）表示．「我從出生就活在制裁裡，這個國家真的快悶死了。」

CNN指出，敘利亞貨幣「里拉」（Lira）兌美元匯率在消息公布後一度強勢上漲27%。經濟暨貿易部長沙爾（Mohammad Nidal al-Shaar）在接受《阿拉比亞台》訪問時甚至激動落淚，直呼國家正邁向「全新階段」。

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