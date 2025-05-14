距離頭頂僅20公尺！遊客搶目睹「剃頭式起降」　被噴飛畫面曝

▲遊客慘被飛機氣流噴飛。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

位於加勒比海聖馬丁島的瑪侯海灘(Maho Beach)，因為能近距離看到飛機起降，成為知名觀光景點，雖然當地政府曾多次警告遊客遠離飛機，然而仍有許多遊客不顧危險靠近，導致大量遊客被強大氣流噴飛，畫面在網路上瘋傳。

從網路流傳影片中可看到，當因瑟爾航空(Insel Air)一架大型麥道MD-80飛機起飛時，沙灘上許多遊客紛紛拿起手機，湧向飛機的位置拍攝影片，結果慘被飛機引發的巨大氣流吹飛，甚至還有人被吹到海中。

Insane jet blast at St. Martin Airport: a tourists get blown away by MD80 aircraft taking off. pic.twitter.com/7Q6AjQoC7k — Out of Context Human Race (@NoContextHumans) May 11, 2025

荷屬聖馬丁島的瑪侯海灘，因為位於朱麗安娜公主國際機場(Princess Juliana International Airport)附近，當飛機起飛和降落時，距離遊客的頭頂僅有20公尺高，讓「剃頭式起降」爆紅。然而曾傳出有遊客為了近距離目睹飛機，慘遭飛機氣流捲入、重摔死亡的消息。

影片引發網友批評，「看看那些人，有夠蠢」、「為什麼這麼多人自願跑過去給沙子噴」、「我做過這種事，結果一塊玻璃卡在背上，絕對不會推薦別人這樣做」。還有網友指出，近距離靠近飛機除了氣流，還要擔心巨大噪音可能會對聽力造成影響，「100公尺內的噪音達120至130分貝，足以對聽力造成損傷」。