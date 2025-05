距離頭頂僅20公尺！遊客搶目睹「剃頭式起降」　被噴飛畫面曝

▲遊客慘被飛機氣流噴飛。(圖/翻攝自X)

記者李振慧/綜合報導

位於加勒比海聖馬丁島的瑪侯海灘(Maho Beach),因為能近距離看到飛機起降,成為知名觀光景點,雖然當地政府曾多次警告遊客遠離飛機,然而仍有許多遊客不顧危險靠近,導致大量遊客被強大氣流噴飛,畫面在網路上瘋傳。

從網路流傳影片中可看到,當因瑟爾航空(Insel Air)一架大型麥道MD-80飛機起飛時,沙灘上許多遊客紛紛拿起手機,湧向飛機的位置拍攝影片,結果慘被飛機引發的巨大氣流吹飛,甚至還有人被吹到海中。

Insane jet blast at St. Martin Airport: a tourists get blown away by MD80 aircraft taking off. pic.twitter.com/7Q6AjQoC7k