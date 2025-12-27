內需待振　中國11月規模以上工業企業利潤驟減13.1%

▲山東汽車製造工廠。（圖／CFP）



文／中央社

中國國家統計局今天發布最新規模以上工業企業利潤統計數據。11月全國規模以上工業企業利潤年減13.1%，跌勢較10月擴大；專家認為，這有待價格和內需有更強力的恢復。

中國國家統計局今天發布最新規模以上工業（規上工業）企業利潤統計數據。

統計數據顯示，1至11月全國規上工業企業利潤總額年增0.1%，漲幅較1至10月回跌1.8個百分點；11月規上工業企業利潤負成長，驟減13.1%，較10月跌勢擴大7.6個百分點。

中國國家統計局工業司首席統計師于衛寧解讀，1至11月全國規上工業企業利潤成長速度回跌，不過仍然延續8月以來成長態勢，裝備製造業、高技術製造業為代表的新動能行業保持較快成長，工業經濟轉型升級有序推進。

于衛寧認為，整體來看，規上工業企業利潤延續成長態勢，工業新動能支撐作用顯現；不過國際環境不穩定、不確定因素較多、工業新舊動能轉換仍面臨結構調整壓力，工業企業效益恢復基礎需要繼續鞏固。

界面新聞27日報導引述浙商證券首席經濟學家李超的意見表示，「反內捲」逐步推進，整治無序惡性低價競爭或將持續發揮效果，工業品價格止跌逐步修復，有助於工業企業利潤成長速度改善；不過工業利潤的修復彈性仍待價格和內需有更大力道的恢復。

方正證券研報指出，隨著推進全國統一大市場系列政策不斷深入、改革不斷推進，反內捲等相關政策疊加將持續改寫企業利潤分配規則，物流和供應鏈更加順暢，民營和中小企業的壓力將逐步減少，為盈利恢復提供制度保障。

根據中國國家統計局定義，規模以上工業企業所指為年主營業務收入為人民幣2000萬元（約新台幣9000萬元）及以上的工業法人單位。