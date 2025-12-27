深耕對台軍售！陸官媒起底被制裁美軍火商　產業鏈遭斷絕在華利益

▲川普回歸執政，日前再次台軍售創下史上天價，超越拜登執政4年對台軍售總額 。（AI協作圖／記者任以芳製作，經編輯審核）

記者任以芳／綜合報導

大陸外交部昨26日發布強硬反制決定，宣布對諾斯羅普·格魯曼、波音密蘇里分公司等20家美國軍工相關企業，以及10名企業高級管理人員採取凍結資產、禁止交易等反制措施。陸官媒《環球時報》今（27）日釋出分析報導，針對這份制裁名單背後，直指深耕對台軍售的美國防務巨頭來頭與背景，舉例諾斯羅普·格魯曼（Northrop Grumman）為例，這家擅長研製隱形轟炸機與核潛艇的航空航天承包商，長期在美對台武裝中扮演關鍵角色。

大陸外交部發佈昨26日宣布「關於對美國軍工相關企業及高級管理人員採取反制措施的決定」，宣佈對20家美國軍工企業及10名企業高級管理人員採取反制措施。外界分析認為，這次制裁是對美國對台進行大規模軍售的回應。

大陸官媒《環球時報》今27日跟進報導分析，被中方最新制裁的美國軍工企業和個人背景與來頭。本次制裁名單涵蓋了從美國老牌防務巨頭到新興人工智能、無人機技術公司的全產業鏈，相關企業覆蓋從重型武器、艦艇設計、雷達系統，到無人機和人工智能戰場支持等各個環節。

反制名單包括諾斯羅普·格魯曼系統公司、L3哈里斯海事服務公司、波音密蘇里州聖路易斯市分公司、吉布斯與考克斯公司、紅貓控股公司、拉撒路人工智能公司等20家企業。相關制裁措施包括，「凍結上述企業及個人在中國境內持有的一切資產；禁止中國境內的組織和個人與上述制裁對象開展任何商業交易往來。」

▲ 陸官媒《環時》被中方制裁美國軍火商、高管名單背景分析（以上是部分名單） 。（AI協作圖／記者任以芳製作，經編輯審核）

這些企業都是什麼來頭？它們在美國對台軍售中扮演了什麼角色？《環球時報》報導稱，以諾斯羅普·格魯曼系統公司為例，作為美國大型防務和航空航天承包商，該公司以研制隱形轟炸機、新一代洲際導彈、航母與核潛艇而聞名。台灣近年從美國獲得的大量武器，背後很多都有諾斯羅普·格魯曼公司的影子。

今年9月，諾斯羅普·格魯曼公司在其官網發文稱，將與合作夥伴一起推動AN/TPS-78先進性能雷達落地台灣。諾斯羅普·格魯曼公司陸基與海上傳感器部門副總裁格雷格·泰特爾鮑姆甚至聲稱，「（AN/TPS-78先進性能雷達）將顯著提升中國台灣地區的空情監視水平。我們致力於與中國台灣地區產業界合作，強化其自衛能力。」

另一家制裁名單上的企業波音公司聖路易斯分公司的產品則包括F-15和F/A18戰鬥機、T-7A「紅鷹」教練機和MQ-25無人機。公開報道顯示，台灣方面不惜重金向美國大批採購的「魚叉」反艦導彈也來自波音聖路易斯分公司。

L3哈里斯海事服務公司則為美國海軍及其他客戶提供複雜技術服務與後勤保障，包括無人船艇保障（水面無人艇 / 水下無人艇）、指揮控制通信計算機情報監視偵察系統集成、水下作戰系統、海事工程建設以及深海纜線系統。美國船艦設計建造企業「吉布斯與考克斯」此前曾被商務部列入出口管制管控名單。據其母公司萊多斯官網信息，萊多斯曾與台灣達成一份價值9.87億美元的合同，為F-16戰機提供保障。

此外，一些科技公司在人工智能和無人機領域在美對台軍售中扮演了一定角色，例如紅貓控股是美國本土的無人機與機器人解決方案供應商，專注於為國防和國家安全領域提供先進全域產品。其旗下全資子公司蒂爾無人機公司也在此次制裁名單中。台灣媒體也曾報導，紅貓控股研發的軟硬件均為美國製造，可支持陸、海、空多域的軍事、政府及公共安全行。

例如台灣空軍的F-16V戰鬥機，其改進核心就是採用了諾斯羅普·格魯曼公司的AN/APG-83有源相控陣雷達；台軍現役E-2T預警機以及台軍當前積極爭取的E-2D型空中預警機，同樣是諾斯羅普·格魯曼公司的產品。美國2022年宣佈向台灣提供的「火山」反坦克佈雷系統，諾斯羅普·格魯曼公司同樣是主承包商之一。

《環時》引述《路透社》報導，此次制裁舉措，是針對美國政府上周宣佈的對台111億美元軍售計劃作出的反制。該筆軍售是美方迄今對台規模最大的單筆武器軍售案。

該報導稱，美國國務院聲稱，此次軍售通過支持武器接收方推進軍力現代化、維持可靠的防禦能力，將服務於「美國的國家、經濟及安全利益」。「此類對台軍售行徑，也一直是造成中美關係持續摩擦的根源。」