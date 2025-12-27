　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

深耕對台軍售！陸官媒起底被制裁美軍火商　產業鏈遭斷絕在華利益

▲▼ 美對台軍售、被中方制裁部分美國軍火商、高管名單背景分析 。（AI協作圖／記者任以芳製作，經編輯審核）

▲川普回歸執政，日前再次台軍售創下史上天價，超越拜登執政4年對台軍售總額 。（AI協作圖／記者任以芳製作，經編輯審核）

記者任以芳／綜合報導

大陸外交部昨26日發布強硬反制決定，宣布對諾斯羅普·格魯曼、波音密蘇里分公司等20家美國軍工相關企業，以及10名企業高級管理人員採取凍結資產、禁止交易等反制措施。陸官媒《環球時報》今（27）日釋出分析報導，針對這份制裁名單背後，直指深耕對台軍售的美國防務巨頭來頭與背景，舉例諾斯羅普·格魯曼（Northrop Grumman）為例，這家擅長研製隱形轟炸機與核潛艇的航空航天承包商，長期在美對台武裝中扮演關鍵角色。

大陸外交部發佈昨26日宣布「關於對美國軍工相關企業及高級管理人員採取反制措施的決定」，宣佈對20家美國軍工企業及10名企業高級管理人員採取反制措施。外界分析認為，這次制裁是對美國對台進行大規模軍售的回應。

大陸官媒《環球時報》今27日跟進報導分析，被中方最新制裁的美國軍工企業和個人背景與來頭。本次制裁名單涵蓋了從美國老牌防務巨頭到新興人工智能、無人機技術公司的全產業鏈，相關企業覆蓋從重型武器、艦艇設計、雷達系統，到無人機和人工智能戰場支持等各個環節。

反制名單包括諾斯羅普·格魯曼系統公司、L3哈里斯海事服務公司、波音密蘇里州聖路易斯市分公司、吉布斯與考克斯公司、紅貓控股公司、拉撒路人工智能公司等20家企業。相關制裁措施包括，「凍結上述企業及個人在中國境內持有的一切資產；禁止中國境內的組織和個人與上述制裁對象開展任何商業交易往來。」

▲▼ 美對台軍售、被中方制裁部分美國軍火商、高管名單背景分析 。（AI協作圖／記者任以芳製作，經編輯審核）

▲ 陸官媒《環時》被中方制裁美國軍火商、高管名單背景分析（以上是部分名單） 。（AI協作圖／記者任以芳製作，經編輯審核）

這些企業都是什麼來頭？它們在美國對台軍售中扮演了什麼角色？《環球時報》報導稱，以諾斯羅普·格魯曼系統公司為例，作為美國大型防務和航空航天承包商，該公司以研制隱形轟炸機、新一代洲際導彈、航母與核潛艇而聞名。台灣近年從美國獲得的大量武器，背後很多都有諾斯羅普·格魯曼公司的影子。

今年9月，諾斯羅普·格魯曼公司在其官網發文稱，將與合作夥伴一起推動AN/TPS-78先進性能雷達落地台灣。諾斯羅普·格魯曼公司陸基與海上傳感器部門副總裁格雷格·泰特爾鮑姆甚至聲稱，「（AN/TPS-78先進性能雷達）將顯著提升中國台灣地區的空情監視水平。我們致力於與中國台灣地區產業界合作，強化其自衛能力。」

另一家制裁名單上的企業波音公司聖路易斯分公司的產品則包括F-15和F/A18戰鬥機、T-7A「紅鷹」教練機和MQ-25無人機。公開報道顯示，台灣方面不惜重金向美國大批採購的「魚叉」反艦導彈也來自波音聖路易斯分公司。

L3哈里斯海事服務公司則為美國海軍及其他客戶提供複雜技術服務與後勤保障，包括無人船艇保障（水面無人艇 / 水下無人艇）、指揮控制通信計算機情報監視偵察系統集成、水下作戰系統、海事工程建設以及深海纜線系統。美國船艦設計建造企業「吉布斯與考克斯」此前曾被商務部列入出口管制管控名單。據其母公司萊多斯官網信息，萊多斯曾與台灣達成一份價值9.87億美元的合同，為F-16戰機提供保障。

此外，一些科技公司在人工智能和無人機領域在美對台軍售中扮演了一定角色，例如紅貓控股是美國本土的無人機與機器人解決方案供應商，專注於為國防和國家安全領域提供先進全域產品。其旗下全資子公司蒂爾無人機公司也在此次制裁名單中。台灣媒體也曾報導，紅貓控股研發的軟硬件均為美國製造，可支持陸、海、空多域的軍事、政府及公共安全行。

例如台灣空軍的F-16V戰鬥機，其改進核心就是採用了諾斯羅普·格魯曼公司的AN/APG-83有源相控陣雷達；台軍現役E-2T預警機以及台軍當前積極爭取的E-2D型空中預警機，同樣是諾斯羅普·格魯曼公司的產品。美國2022年宣佈向台灣提供的「火山」反坦克佈雷系統，諾斯羅普·格魯曼公司同樣是主承包商之一。

《環時》引述《路透社》報導，此次制裁舉措，是針對美國政府上周宣佈的對台111億美元軍售計劃作出的反制。該筆軍售是美方迄今對台規模最大的單筆武器軍售案。

該報導稱，美國國務院聲稱，此次軍售通過支持武器接收方推進軍力現代化、維持可靠的防禦能力，將服務於「美國的國家、經濟及安全利益」。「此類對台軍售行徑，也一直是造成中美關係持續摩擦的根源。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 1 4829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本人也嚇到！一票人「搭機回台冷爆」　網曝原因
賴瑞隆兒校園爭議時間軸曝！雙方3共識「非霸凌」　懶人包一次看
林聰明沙鍋魚頭有超大蟑螂　業者公布調查報告
王ADEN被砍跨年「接替人選是大咖女歌手」！　網瘋讚：好太多

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中方制裁美軍火商「斷後路」　警告涉台軍售執迷不悟遭更致命打擊

內需待振　中國11月規模以上工業企業利潤驟減13.1%

深耕對台軍售！陸官媒起底被制裁美軍火商　產業鏈遭斷絕在華利益

咖啡因風波未停！霸王茶姬股價一度「跌近15%」創上市以來新低

記憶體狂漲　小米17 Ultra全規格貴2千元以上！

日防衛預算「14連增」破紀錄　陸官媒：新軍國主義正加速顯形

陸黨媒提及國眾兩黨彈劾賴清德案　大勢不可逆！武裝台灣必成噩夢

中國國家創投引導基金成立　聚焦積體電路與AI

中國驚見「鰲拜版聖誕老人」！坐「噴火雪橇」飛空中畫面曝光

視力僅剩0.08！　13歲陸生遭班導掌摑致「眼睛九級傷殘」

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

黃金獵犬聽爸呼喚卻找不到人　焦急來回搜索喊三次才發現XD

北捷北門站乘客大奔逃　鞋子、行李灑滿地　專家提醒3步驟保命

歲末獻祝福！馬太鞍教會90周年 麥當勞與音樂家牽起部落溫暖

潘瑋柏直播簽名「餓到向粉絲求救」　被提醒「不要簽錯」下秒就出包！XD

理賠喬不攏！女壽險公司大廳「亮刀」嗆聲　驚險壓制畫面曝

中方制裁美軍火商「斷後路」　警告涉台軍售執迷不悟遭更致命打擊

內需待振　中國11月規模以上工業企業利潤驟減13.1%

深耕對台軍售！陸官媒起底被制裁美軍火商　產業鏈遭斷絕在華利益

咖啡因風波未停！霸王茶姬股價一度「跌近15%」創上市以來新低

記憶體狂漲　小米17 Ultra全規格貴2千元以上！

日防衛預算「14連增」破紀錄　陸官媒：新軍國主義正加速顯形

陸黨媒提及國眾兩黨彈劾賴清德案　大勢不可逆！武裝台灣必成噩夢

中國國家創投引導基金成立　聚焦積體電路與AI

中國驚見「鰲拜版聖誕老人」！坐「噴火雪橇」飛空中畫面曝光

視力僅剩0.08！　13歲陸生遭班導掌摑致「眼睛九級傷殘」

2026馬年發財密技！跨年夜握關鍵金額　小孟老師：大發八方財

政院修兩岸條例限制立委赴陸　國民黨團嗆：賴清德連陳水扁都不如

SISTAR韶宥瘦到剩骨頭！人生最低體重49kg　身材小1號近況曝

亞尼克X金家ㄟ推「濟州橘風巧克力生乳捲」　還有4款柑橘甜點

中方制裁美軍火商「斷後路」　警告涉台軍售執迷不悟遭更致命打擊

賴瑞隆兒校園爭議時間軸曝！雙方3共識「非霸凌」　懶人包一次看

烤章魚燒全程「竟是親手畫的」　日廚神技狂吸160萬人朝聖

雪板飛走、人被吹趴！北海道「二世谷」遇暴風雪　遊客驚恐逃生

內需待振　中國11月規模以上工業企業利潤驟減13.1%

台鐵調漲「客運收入增26億」　事故、行車異常下降

【才幾歲就遇到人生難題】寶寶版殘酷二選一　爸媽同時放手看選誰

大陸熱門新聞

中國驚見「鰲拜版聖誕老人」！

字節「豆包」發表新模型號稱媲美全球頂尖AI 10天後「閃電下架」

中國國家創投引導基金成立　聚焦積體電路與AI

陸「老闆監控軟體」悄悄入侵員工電腦 原理同木馬程式避開防毒系統

「世界最長高速公路」隧道通車

廖雨詩曾見邱垂正　想幫上海台辦主任來台

北京律師警告：朱孝天若舉報不實恐被行拘

霸王茶姬股價一度「跌近15%」

13歲陸生遭班導掌摑致「眼睛九級傷殘」

陸官方制裁20家美軍工企業、10名高管

HR經理冒充同事配偶「誣陷婚外情」

陸官媒：日本新軍國主義正加速顯形

陸黨媒提及國眾兩黨彈劾賴清德案

記憶體狂漲　小米新機全規格貴2千元以上

更多熱門

相關新聞

陰莖僅2.5cm　36歲男認了：這輩子沒進去過

陰莖僅2.5cm　36歲男認了：這輩子沒進去過

美國北卡羅來納州一名男子公開表示，自己可能擁有「全世界最小的陰莖」，長度不到1英吋（約2.5公分），且至今仍是處男。他坦言這個狀況對人生造成極大影響，尤其在人際關係與性經驗上備感挫折。

首度結合原創音樂施放　外交部預告「101跨年煙火」分5段落

首度結合原創音樂施放　外交部預告「101跨年煙火」分5段落

樂天巨人、Kiwoom英雄明年在台春訓

樂天巨人、Kiwoom英雄明年在台春訓

澤倫斯基28日會川普　曝和平方案已完成90%

澤倫斯基28日會川普　曝和平方案已完成90%

中國在泰柬衝突背後的代理戰略　從意識形態對抗轉向地緣影響力之爭

中國在泰柬衝突背後的代理戰略　從意識形態對抗轉向地緣影響力之爭

關鍵字：

軍售大陸美國台灣起底軍火商

讀者迴響

熱門新聞

小煜「超辣前妻」深夜全說了！

補教師家族12年受傷500次　詐保2800萬

即／逆轉！賴瑞隆家人衝突認定「非霸凌」

七夕婚才1年4個月！高山一實震撼宣布離婚

「好可憐的警察小姐姐」　合歡山女警都沒移動被關注

王Aden公審女學生　家長還原關鍵真相

摩鐵激鬥人妻賠250萬！台中房仲哥再約她戰溫泉旅館...又賠280萬

無菜單料理「18道不到300塊」！地點曝全笑翻

「只愛DDD」日本留學生是女模！　大尺度辣照曝光

割頸乾哥「賠償一毛都不給」　楊家善款衝到1424萬

職場奴性最強星座Top3

她昔是洗頭小妹　如今成三屆金曲歌后！

夫妻住飯店都在做什麼？　答案爆共鳴

鍾明軒遊歐退稅遭拒！店員「單據打成中國」

王ADEN被砍跨年「接替人選是大咖女歌手」！

更多

最夯影音

更多
Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」
玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面