得來速取餐「漢堡盒有求救訊號」　女PO網求助：我該報警嗎





▲女在餐點和明細上都發現求救字樣。（圖／翻攝自Reddit）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名女子分享，她和男友得來速取餐時，在漢堡盒上發現求救字樣，且購物明細上也有一樣的話，擔心自己收到的可能是某人的求救訊號，又怕是被惡作劇，不曉得該不該報警。

這名女網友日前在國外論壇Reddit上發文，她與男友在雷克威爾斯市(Lake Wales)當地餐廳Freddy’s的得來速取餐時，疑似收到求救字條，讓她不知道該怎麼辦。

從貼文中可看到，女子的漢堡盒上被黑字簽字筆寫下「救命」2字，且她的購物明細上也有著救命字樣。詭異情況讓女網友表示，「我該報案嗎？可是我男友認為只是惡作劇，但我真的無法確定…」。

貼文曝光後立即獲得破萬留言，許多網友建議原PO報案，「說真的，這看起來有正當性，我寧願打電話後發現是錯的」、「趕快報警，我不敢冒這個風險」、「同意，即使真的是惡作劇，你也不會因為報案惹上麻煩的」。

還有許多網友分享，他們到店裡時因為察覺店員行為有異，或是收到求救訊號而幫忙報案的故事，讓原PO最後決定勇敢報案。

原PO後來回文，「我很猶豫，因為男友一直堅持是惡作劇，我打了電話，警察說會派人過來查看」，結果證實是店員惡作劇，雖然如此，她仍慶幸自己做了正確決定，否則她可能會因為良心不安而失眠。