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美參議員推「豪豬法案」　比照北約簡化對台軍售流程

▲▼台灣,美國。（圖／路透）

▲美國跨黨派參議員近日推出「豪豬法案」，力拚加速對台軍售流程。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

因應中國可能「不等軍售完成就發動攻擊」的威脅，美國跨黨派參議員近日推出「豪豬法案」，力拚加速對台軍售流程，讓台灣在軍事裝備取得上可比照「北約+」國家，獲得更快速、門檻更低的軍售待遇。

根據《中央社》報導，共和黨籍參議員芮基茲（Pete Ricketts）與民主黨參議員昆斯（Chris Coons）共同提出「為區域同伴提供險惡環境下的升級保護」法案（Providing Our Regional Companions Upgraded Protection in Nefarious Environments Act，全名縮寫為PORCUPINE Act）

「豪豬」法案將有助簡化受美國「武器出口管制法」約束的對台軍售流程，以縮短正式通知國會軍售的時間及提高金額門檻，讓台灣與北大西洋公約組織（NATO）、日本、澳洲、韓國、以色列及紐西蘭，也就是「北約+」（NATO Plus）的成員享有同等軍售待遇。

依現行規定，對「北約+」成員的主要防禦性軍售案，若金額達2500萬美元（約新台幣7億5887萬元），總統需提前15天知會國會。而台灣等非「北約+」國家，僅需達1400萬美元的門檻，且須在發價書（LOA）簽發前至少30天提交通知，程序不僅更早、也更繁瑣。

為了加速軍售作業，「豪豬法案」也授權國務院建立快速決策機制，協助「北約+」國家可更順利將美製武器與軍事服務轉移至台灣，無論是透過無償軍援、外國軍售（FMS）或直接商業銷售（DCS）皆可適用。

外國軍售屬政府對政府交易，強調標準化與與美軍的互通性，費用雖高但含訓練與後勤支援；相較之下，直接商業銷售則由美國企業與外國買家直接簽約，內容較具彈性，但不一定標準化。

芮基茲在聲明中強調，親自訪台後深感台灣不僅準備好，也有意願自我防衛，「然而，我們過時的軍售流程及吃緊的國防工業基礎使台灣無法及時獲得所需武器。」

昆斯也補充指出，台灣是位處自由印太區域前線的民主夥伴，美國有義務迅速提供所需防禦系統，當中國持續採取灰色地帶戰術、對台構成實質威脅時，武器交付不該再拖延。

昆斯表示，「豪豬法案」的推動，被視為美國因應台海情勢升溫、強化盟友防衛能力的具體行動第一步。

根據美國軍售規定，行政部門需先向國會參眾兩院外交委員會提交「非正式通知」，期間若有一方提出保留意見，國務院將暫停推動，直到獲得共識為止，這也成為延宕軍售進度的關鍵一環。

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