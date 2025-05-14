「空中突然爆炸」大量屍落社區　50多鳥離奇暴斃民眾驚：超殘忍





▲加州傳出大量鳥類不明原因死亡。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國加州里奇蒙市(Richmond)傳出一連串鳥類離奇死亡事件，當地社區民眾發現多隻鳥在飛行途中突然「爆炸」，大量屍體掉到街道或是民宅後院中，死亡鳥多達50隻，神秘事件引發當地民眾困惑與好奇，希望能找出原因。

加州里奇蒙市當地社區，自今年2月以來已陸續清出50多隻鳥類屍體，甚至曾一天內就死亡5隻以上。目擊者表示，在這些鳥類墜落之前，他們好像有聽到一聲很大的爆炸聲，「當這些鳥類比較靠近地面時，突然瞬間爆炸，這真的很殘忍，太可怕了」。

一連串的鳥類神秘死亡引發民眾揣測，有人懷疑可能是電線漏電，導致鳥棲息在電線上時意外觸電，也有人懷疑這些鳥可能是被有心人士故意用槍擊落。

接獲民眾通報後，天然氣與電力服務部門開始對事件進行調查，後來加州魚類與野生動物部門也介入事件，然而調查發現這些鳥類的死亡與觸電無關，傷勢比較像是被BB彈或是某種彈丸擊中。

對於當局給出的假設，當地民眾卻不買單，居民受訪表示，「我覺得BB槍不會發出爆炸的聲音，那聽起來比較像鞭炮」，還有居民質疑，不相信有人的槍法可以那麼準確，能瞬間擊落多隻鳥。目前事件仍在調查中。