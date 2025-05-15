美股漲跌互見！美超微暴漲逾15％　標普連3日收紅

中美日內瓦經貿會談聯合聲明中提到中方將暫停或取消自2025年4月2日起針對美國的非關稅反制措施，中方「為落實中美經貿高層會談共識」，中國商務部發言人昨晚間10點宣布，決定自2025年5月14日起，針對美國45家企業在90天內暫停相關管制措施，其中包括6間「涉台軍工」美國企業暫時解套，但之後必須依法嚴審，對符合條件的申請予以批准與中國企業交易。