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美股漲跌互見！美超微暴漲逾15％　標普連3日收紅

▲美股。（圖／路透）

▲美股。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美股14日收盤漲跌互見，美中休兵激勵，科技股動能強勢，標普500指數連三日收高，AI概念股表現突出，道瓊則連兩日收低。個股方面美超微成績特別亮眼，狂漲逾15％，台積電ADR也收紅。

聯準會副主席傑佛森（Philip Jefferson）表示，新一波關稅措施可能拖慢通膨回落至2%目標，增添市場對降息時點的變數。不過市場仍預期9月將啟動降息，情緒相對樂觀。

中美雙方日前達成90天關稅暫停協議後，中國商務部14日近一步宣布，將暫停對17家美企制裁90天，緩解雙邊緊張。

道瓊工業指數下跌89.37點，跌幅0.21%，收42,051.06點。
那斯達克指數上漲136.72點，漲幅0.72%，收19,146.81點。
標準普爾500指數上漲6.03點，漲幅0.10%，收5,892.58點。
費城半導體指數上漲29.38點，漲幅0.60%，收4,960.74點。

個股方面，輝達收盤上漲5.41美元，漲幅4.16%，收135.34美元；美超微（Supermicro）暴漲6.11美元，漲幅15.71%，收45.00美元；特斯拉則勁揚13.61美元，漲幅4.07%，收347.68美元；台積電ADR上漲0.73美元，漲幅0.38%，收194.72美元。

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