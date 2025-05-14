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美國撤銷AI晶片出口三級管制規定　警告只要使用華為晶片都違規

▲▼ 半導體晶片 。（示意圖／路透）

▲美國宣布取消拜登時期制定的「AI技術擴散框架」。（示意圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國商務部13日宣布撤銷拜登（Joe Biden）時期制定的「AI技術擴散框架」，同時也警告，在新規定尚未推出前，在全球任何地方使用華為生產的昇騰AI晶片，均屬於違反美國的出口管制規定。

「AI技術擴散框架」是前總統拜登在卸任前一週時推出的規定，目標是防止最新進的晶片流入中國或其他被點名的國家，確保國與盟友在尖端AI領域的領先優勢，計畫原定5月15日生效。

「AI技術擴散框架」將全球國家分成三個層級，第一層包含台灣在內18個國家，可無限制獲得AI晶片；第二層大約有120個國家，須受限於晶片取得數量上限；第三層則包含中國、俄羅斯、伊朗及北韓，被全面禁止購買相關晶片。

美國商務部13日在聲明中表示，拜登政府制定的規則將傷害美國與其他國家的外交關係，原因是這些國家被列在第二層級，因此他們決定撤銷該規則，至於未來的新政策將是一個大膽且全面的策略，美國將與可信賴的國家合作，發展AI技術。

此外，美國商務部也發布新指引，明確規定在全球任何地方使用華為生產的昇騰AI晶片，都屬於違反美國的出口管制規定，更警告若使用美國AI晶片訓練中國AI模型，可能會造成嚴重後果。

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